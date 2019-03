Familias cortazarenses se unen para limpiar áreas verdes

Autoridades municipales comenzaron con un programa en el que se involucran los ciudadanos, al mismo tiempo ya intervienen espacios para evitar futuros encharcamientos

Cecilia Cornejo

Cortazar.- Alrededor de 50 personas entre alumnos, maestros, madres de familia y autoridades municipales, comenzaron con la campaña de limpieza en áreas verdes y espacios públicos, en el parque de la colonia Burócrata.

En esta primera jornada participaron maestros de la Escuela Primaria Padre Hidalgo, del Preescolar Rosario Castellanos y el comité de colonos de la colonia Burócratas. Esta campaña de limpieza se extenderá a todo Cortazar.

Este proyecto, tiene el objetivo de hacer sinergia con la sociedad para el rescate de áreas verdes en el municipio y asumir una responsabilidad social para el mantenimiento constante de estos espacios.

El regidor Alfredo Ortiz García explicó que al momento han sido ocho escuelas las que se han invitado a participar en el proyecto el cual consiste en la adopción de una zona para darle atención y cuidado.

“Viene mucha gente a este parque pero desgraciadamente hay horas en las que está completamente solo, no hay sombrita, la gente busca una sombrita para descansar y desgraciadamente no la hay. Entonces, nosotros pensamos que sí con la ayuda de todos y con el cuidado de todos, este parque se va a convertir en el más bonito de toda la ciudad, será el primero pero no el único. Vamos a invitar otras escuelas, vamos a ocupar otros lugares, vamos a rescatar más, pero queremos poner la muestra con esto”, puntualizó el funcionario.

Intervienen al Dren Merino

Luego que desde hace varios años no se le diera mantenimiento al Dren Merino que conecta a toda la cabecera de Cortazar, tiene como objetivo ir previniendo inundaciones así como encharcamientos en las colonias del Sur del municipio.

A esta acción en los 4 mil 485 metros del mencionado dren, tendrá una duración de 30 días, Juárez explicó que además de prevenir inundaciones y encharcamientos en la zona mencionada también el Hospital Comunitario será beneficiado ya que esta unidad médica comúnmente era recinto de inundaciones.

“La primera parte donde comenzó esta limpieza fue a la salida a Jaral que corre por un lado de la comunidad de San José el Poblano; de donde baja al camino que da hacia el Huevo rumbo a todas las zonas de cultivo que dan para Salvatierra al llegar al Jardín del Padre Nieves de ahí va correr a un costado de la colonia Jacinto López, Santa Fe, panamericana, y concluirá en esa bajada”, explicó el titular de Protección Civil (PC) Salvador Juárez.

“Después se le dará continuidad al que viene por la comunidad de la Huerta hasta el predio de la colonia el Tepeyac”, comentó.

Asimismo mencionó que después de culminar está limpia; se realizará la misma acción en Sauz de Merino, donde se encuentra ubicado un arroyo natural, siendo este un punto de riesgo.

“Otro punto de riesgo está ubicado en Sauz de Merino, un arroyo natural, que baja y llega a la comunidad de Merino y Santa Fe finalizando la primera limpieza se continuará con está”, puntualizó el titular de PC, Salvador Juárez.

