Familiares de salmantinos exigen su liberación; no son ‘polleros’, señalan

Los afectados, quienes están presos en la Ciudad de México, estaban hospedados en un hotel para ser llevados a España cuando fueron detenidos junto con otras 63 personas que no los ubican como quienes los trasladaría al norte

Cuca Domínguez

Salamanca.- Familiares de cinco salmantinos, cuatro de la comunidad de San José de Mendoza y uno de El Huaricho, exigen su libertad, luego de que están presos en el reclusorio oriente de la Ciudad de México acusados de tentativa de tráfico de indocumentados en territorio nacional.

Argumentan que los detenidos fueron víctimas ya que fueron engañados y estafados por un hombre que les prometió conseguirles pasaporte y todos los documentos para llevarlos a trabajar durante tres años a España.

De acuerdo con el abogado Luis Enrique Juárez Falcón, director del corporativo jurídico que llevó la defensa de los cinco salmantinos, este asunto no se ha resuelto por la vía legal porque hay involucrados a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y absolverlos les llevaría a aceptar que se equivocaron y eso no lo quieren aceptar.

La historia comenzó en el mes de abril cuando Genaro Rivera Armenta de 35 años; Miguel Ángel Prieto Téllez, Juan Pablo Ruiz Martínez de 40 años, Édgar Joel Cervantes López de 25 y Alejandro Núñez Téllez, de 41, fueron contactados por Juan Ernesto Gaytán Varela quien les ofreció pasaportes y todos los documentos para llevárselos a trabajar a España por tres años con el compromiso de regresar cada año para ver a sus familias.

Los afectados tenían trabajo pero estaban buscando una oportunidad mejor para sus familias y pensaron que eso lo lograrían saliendo del país con esta oportunidad que se les presentaba.

Los cinco salmantinos firmaron el contrato y acordaron irse a la Ciudad de México para seguir con los trámites. El 27 de abril llegaron al Hotel Beethoven de la colonia Peralvillo, donde permanecieron hasta el 5 de mayo mientras su contacto les decía que estaba buscando las citas para sacar los pasaportes y otros trámites.

Pero el 5 de mayo, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) realizaron un operativo en ese hotel porque una llamada al Sistema de Emergencias 911 les alertó que había indocumentados pidiendo comida.

El resultado del operativo fue que 63 personas de otra nacionalidad estaban resguardadas en ese hotel, pero también detuvieron a los cinco salmantinos a quienes señalaron como los ‘polleros’ que iban a trasladarlos.

Frente a esta acusación consiguieron una defensora de oficio que les recomendó que se declararan culpables para tener un proceso abreviado más rápido, sin embargo los salmantinos se negaron, incluso su caso se mantiene con el número 129/2018 pese a que la abogada recomendó que enfrentaran el proceso por separado, a lo que se negaron.

Luego de que el abogado Luis Enrique Juárez Falcón tomó el caso logró comprobar que no hay elementos para que se les haya vinculado a proceso, porque ellos también fueron estafados; por ello se ha pedido la liberación inmediata y la intervención de Derechos Humanos porque se han comprobado las fallas dentro del proceso donde no hay pruebas, de hecho los 63 indocumentados no reconocen a los salmantinos como los que los estaban ayudando a llegar a la frontera norte.

Mientras tanto su caso ya se encuentra en el juzgado séptimo de distrito esperando que les otorguen la libertad, porque además durante el proceso se logró que sólo les atribuyeran el delito de tentativa de tráfico de indocumentados, con el que podrían obtener su libertad a la brevedad, por lo que piden la intervención de los diversos niveles de gobierno para que salgan de prisión.

Los familiares que dieron la conferencia de prensa son Aracely Pérez, Martha Estela Mondragón y Francisco Cervantes, esposas y padre de tres de los salmantinos detenidos, así como Marichuy Reveles, diputada local electa de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, quien les ha venido apoyando porque uno de los detenidos era su trabajador.

