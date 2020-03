Familiares de presunto feminicida se manifiestan para exigir justicia

Nancy Venegas

Irapuato.- Desde hace más de dos décadas, a diario los comerciantes del mercado Miguel Hidalgo sufren por la excesiva población de gatos, ya que deben limpiar sus excrementos, retirar sus cuerpos, lidiar con pulgas y olores fétidos.

Reportaron la situación a las autoridades municipales y sanitarias, pero a la fecha continúan con la problemática que implican un foco de infección, además de pérdidas económicas. Solicitaron apoyo a organizaciones protectoras de animales para prevenir y erradicar la sobrepoblación felina.

Generan suciedad

“Es un problema y no es porque no me gusten los animales, incluso estoy en contra de maltratarlos, pero ya me han reportado en varias ocasiones mis compañeros, la semana pasada vinieron inspectores de Mercados porque decían que los malos olores provenían de mis locales, pero no fue así”, platicó Bertha Vázquez, comerciante de artesanías desde hace más de 20 años.

A diario la comerciante desecha canastas, cazuelas, bolsas y alcancías, con excremento de los gatos o averiadas, no pudo estimar el monto de las pérdidas. Una buena parte de su jornada laboral la destina a reacomodar su mercancía en busca de gatos muertos.

“Ya hemos pedido apoyo del Municipio y de las autoridades sanitarias, pero los gatos no se acaban, en la planta baja como venden vísceras, carne, pollo, los gatos buscan la comida y menos se van, entiendo a mis compañeros que el olor es bastante molesto y espanta a la clientela, yo me siento muy frustrada porque no podemos hacer nada, siguen los gatos, ojalá que ahora sí nos apoyen, pudiera ser también alguna agrupación protectora de animales para que nos ayuden a controlar el número de gatos”.

