Familiares de presos agradecen cuarentena en los Ceresos

Jessica de la Cruz

León.- Las madres de familia que acudieron este jueves al Cereso de León se llevaron una sorpresa, debido a que la gran mayoría desconocía que ya no iban a poder ver alguno de los reos que tienen ahí dentro ya sea un hijo esposo o padre por un periodo de 40 días.

Aunque la percepción es mala para la mayoría de los familiares de seguir un protocolo de la Secretaría de Salud, porque no podrán ver a uno de sus reos. Algunas madres de familia destacaron que fue lo mejor que se pudo haber hecho, porque México y el mundo pasan por una situación difícil y si alguno llegara a contagiar a su familiar, las acciones serían más críticas para ellos.

Una de las esposas que se entrevistó la cual no quiso proporcionar su nombre comentó que a su esposo, que está preso desde hace dos meses y medio, ya no lo volverá a ver por lo menos en cuarenta días y eso es algo que les impacta después de que se les dio a conocer la noticia, porque normalmente lo que ella le lleva es despensa y comida, porque es muy cara y mala. Tan solo una cajetilla de cigarros dentro de la cárcel le cuesta 200 pesos, cuando en la calle sale en 50 pesos, o no hay comida en la tiendita que se encuentra dentro del Cereso.

Un preso tiene 15 años tras las rejas y estaba por salir, cuya liberación se retrasó debido al cierre de los juzgados cívicos, por lo que su proceso se reprogamará hasta nuevo aviso. Su esposa asegura que pese a lo desafortunado del caso, agradecen las medidas para que ni él ni los otros internos sean víctimas de la enfermedad.

