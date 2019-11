Familiares de policía ‘levantado’ no han recibido información ni apoyo del municipio

A dos meses de su desaparición la madre de Alejandro Peña asegura que no han recibido ayuda para su nieto, quien con menos de dos años ha quedado desamparado sin su padre

Roberto Lira

Celaya.- Familiares del policía auxiliar Alejandro Peña Vázquez quien fuera ‘levantado‘ el 22 de septiembre pasado durante su turno de trabajo, piden a las autoridades su apoyo para saber su paradero, pues a dos meses de su desaparición no les han informado nada sobre el tema, además, el municipio nos les ha apoyado económicamente para la manutención de su hijo.

María del Carmen Vázquez, madre de Alejandro, comentó que su hijo fue raptado del relleno sanitario Tinajitas cuando cubría su turno de trabajo como policía auxiliar, y hasta la fecha ni la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, les han informado acerca del caso.

“Desde el 22 de septiembre se lo llevaron del relleno de Tinajitas y hasta ahorita Fiscalía no ha hecho nada para buscar a mi hijo, entonces ya estoy bien preocupada porque no sé nada, hasta ahorita no sabemos nada de él… yo ando vuelta y vuelta allá a la Fiscalía y no me dan razón de nada”, señaló.

Asimismo, dijo que Alejandro tiene un hijo de un año siete meses el cual ha quedado desamparado ante la desaparición de su padre, por lo que ha solicitado apoyo a las autoridades municipales, pero no les ha dado.

“He buscado un apoyo para mi nieto o si me pudieran dar su dinero porque el niño requiere de pañales y leche… no me han dicho si ya lo dieron de baja, no me quieren dar algo de su dinero para leche o pañales de mi nieto, dicen que no, que el dinero de mi hijo se queda congelado hasta que él aparezca, pero mientras, ¿Que hace mi nuera?”, denunció la madre.

La señora Carmen solicitó a la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, que la ayude pues su hijo es un trabajador del municipio y como tal deber ser responsable de él.

“Que me ayuden porque ahora sí que mi hijo trabajaba para la señora Elvira Paniagua, él no trabajaba para nadie más, yo digo que a ella le corresponde ayudarme a localizar a mi hijo porque él era un trabajador de ella”, señaló.

Alejandro Peña Vázquez se desempeñó como policía auxiliar desde hace un año, hasta el 22 de septiembre que personas armadas se lo llevaron del Relleno Sanitario Tinajitas, donde hacía guardia, este sería el tercer caso de policías desaparecidos en esta administración.

