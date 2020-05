Familiares de personas desaparecidas se manifiestan afuera de Fiscalía

Redacción

Irapuato. – Familiares de personas desaparecidas en el estado se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General en la región B luego de que no les permitieron identificar los cuerpos de personas que se encuentran en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Desde el 11 de mayo pasado, el colectivo ‘A Tu Encuentro’ envío una solicitud de acceso a las instalaciones del SEMEFO ubicado en Irapuato, al gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y otras autoridades ministeriales; pero nunca les dieron respuesta.

José Gutiérrez, representante del colectivo, comentó al llegar al SEMEFO les dijeron que no podían ingresar y no tenían conocimiento de ningún documento, por lo que decidieron manifestarse.

José Gutiérrez consideró que ni las leyes ni las investigaciones se realizan de forma adecuada para apoyar a los familiares de los desaparecidos, pues son ignorados y no se atienden sus demandas que es solo tener información sobre los avances de las investigaciones.

Dijo el dirigente: “Quieren una ley a modo, quieren una ley que moleste a la fiscalía y que no sanciones para el superior jerárquico, que no quiere que se investigue y ese mismo ánimo lo tienen los legisladores que se dicen muy sensibles por los desaparecidos y no los escuchan y sacan una ley a modo”.

Comentó Viviana Mendoza, integrante del colectivo ‘A Tu Encuentro””Otra vez nos dieron atole con el dedo, no están tratando con gente ignorante, ellos no están aquí pidiendo información sobre sus familiares y nobles están cerrando la puerta en la cara”.

Los familiares de los desaparecidos se dijeron traicionados por la diputada Libia Denisse, pues ella contaba con información que no compartió con el resto de los diputados e hicieron una ley a modo que no atiende las necesidades de las familias de los desaparecidos que son quiénes viven en la incertidumbre todos los días.

Dijeron que los diputados prefirieron hablar con otras personas ajenas al colectivo y escucharlos cuando son ellos quienes todos los días buscan a sus familiares.

Entre los manifestantes se encuentran familias de Salamanca, Celaya, Pénjamo e Irapuato.

G.R