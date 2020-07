María Espino

Guanajuato.- Tal como lo anunciaron los familiares de personas desaparecidas integrantes de los colectivos “Sembrando Comunidad” y “A tu encuentro”, la mañana de este jueves arribaron a la capital guanajuatense y se instalaron con todo y casas de campaña frente al Teatro Juárez.

Lugar de donde advirtieron no se moverán hasta que el gobernador del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, los escuche y atendida sus peticiones, pese a que alrededor del medio día el asesor de gobernó Vicente López entabló dialogo con los inconformes; sin embargo no se llegó a ningún acuerdo y acabó por retirarse del lugar con la encomienda de llevar al ejecutivo estatal la petición de dialogo directamente con él.

“Vamos a estar aquí el tiempo que se necesario, así sean dos años, tres, lo que tengamos que estar hasta que el gobernador del estado Diego Sinhué vega y atienda nuestras peticiones, Aquino se está hablando de animalitos, son vidas humanas”.

Viviana Mendoza, vocera de los afectados, dijo que la inconformidad compartida de todas las víctimas es que el mandatario estatal no los ha querido escuchar, además de no reconocer a Alonso Díaz Esquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos ya que al ser de profesión Administrador de Empresas carece de experiencia, capacidad y no cumple el perfil para el cargo, por lo que piden sea remplazado por quien si tenga la experiencia que el tema requiere.

“Dejaron a un Administrador de Empresas la frente, lo cual es ridículo y es una falta de respeto; los familiares de los desparecidos merecen respeto y necesitan a una persona experta y capaz que los busque; si el Gobernador se enferma de Coronavirus a ver que vaya con el Administrador de Empresas y le dé una oportunidad a que lo cure”.

Además resaltó que por parte del colectivo presentaron propuestas de perfiles con experiencia en temas de búsqueda de personas desaparecidas, sin embargo; no fueron consideradas a la hora de seleccionar al titular, el cual dijo fue designado por los legisladores sin tomar en cuenta las opiniones de las familias de desaparecidos.

“El motivo principal para que estemos aquí plantados es por la selección que no fue transparente de la Comisión Estatal de Búsqueda; fe un proceso que no fue claro, donde se había prometido que los familiares de personas desaparecidas íbamos a tener voz y voto, nosotros hicimos llegara la gobernador del estado 80 cartas sobre nuestras peticiones de quien queramos al frente (…) a ese Administrador de Empresas nosotros no lo reconocemos que esté al frente”.

Mendoza también resaltó que el colectivo exige que dicha Comisión sea abierta y muy transparente, además de pedir tener voz y voto dentro de las investigaciones de búsqueda de sus familiares de los que resaltó algunos llevan años sin ser ubicados y los que quieren de vuelta y con vida.

“Estamos aquí plantados para que el proceso se restablezca y sea un proceso limpio, que haya personas expertas de diferentes instituciones que nos aseguren que el proceso va a ser limpio y que las familias tengamos voz y voto, queremos estar presentes en todas las entrevistas de los aspirantes y que se les haga una investigación previa por que no cualquiera puede ocupar el puesto (…) nos hicieron creer que éramos parte del proceso y a la mera hora nuestras opiniones nos las aventaron a la basura y que más burla hay que hayan puesto a un Administrador de Empresas”.

También manifestaron la presunción de que se está lucrado con el tema de los desaparecidos pues dijeron que les informaron la existencia de 10 millones de pesos, dinero que hasta el momento no saben de qué manera se está empleando.

La inconforme recordó que en varios momentos miembros del colectivo han sido amedrentados por personas que aseguró son elementos de las corporaciones de seguridad estatal quienes vestidos de civiles se meten entre las víctimas y los han visto tomar fotos y en específico a niños.

Por lo anterior comentó que existe cierto temor, no confían en las autoridades de seguridad estatal y por ello desde el miércoles pidieron apoyo de la Guardia Nacional, sin embargo no hubo respuesta y el lugar está siendo resguardado por elementos de Policía municipal y personal de Protección Civil.

Afuera del teatro Juárez está parcialmente bloqueado el paso ya que los manifestantes instalaron casas de campaña, toldos plegables, mesas, área de comida, lonas amarradas de las luminarias que enmarcan las escalinatas del emblemático recinto y de los árboles del jardín, por lo que los transeúntes deben buscar otros accesos o limitarse a caminar por el único espacio que quedó libre.

Cabe resaltar que en medio de la pandemia de Covid-19 y del incremento de contagios que se vive en la entidad y de manera particular en la capital se efectúa este plantón en donde hay personas de todas las edades incluyendo niños, entre los que se aprecia que no todos han previsto las medidas de prevención ya que muchos no portan cubreboca, a simple vista no se aprecia que haya disponible gel antibacterial para que se limpien constantemente las manos y de la sana distancia mejor ni hablamos, ya que los manifestantes no la están respetando.

También lee:

LC