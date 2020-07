Familiares de desaparecidos exigen disculpa pública del gobernador

María Espino

Guanajuato.- El plantón afuera del Teatro Juárez, en la capital guanajuatense, continuará de manera indefinida hasta que el gobernador del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ofrezca una disculpa pública a los familiares de personas desaparecidas que fueron agredidas y arrestadas por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) la mañana del viernes durante la manifestación pacífica que efectuaron en las inmediaciones de la glorieta Santa Fe.

“Las fotos que cargamos de nuestros hijos a donde quera que vayamos no son armas y somos incapaces de agredir físicamente a elemento de seguridad, por lo tanto señor Gobernador una disculpa pública de usted y se su Secretario de Seguridad (Alvar Cabeza de Vaca) es lo mínimo que esperamos junto con la certeza de que no se perseguirá penalmente las compañeras, así como el reconocimiento púbico de que las violentas en ningún momento fuimos nosotras y que se garantice que nunca más un policía golpeará a una familia que busca (…) seguiremos en el plantón mientras no tengamos claridad y formalidad con las peticiones”.

Así lo manifestaron miembros de los colectivos ‘Sembrando Comunidad’, ‘A tu Encuentro Irapuato’, además de puntualizar que también seguirán con el plantón hasta que Rodríguez Vallejo dé puntual cumplimento a las demandas que hacen los familiares afectados sobre la búsqueda de sus seres queridos desparecidos y de cumplimiento a su compromiso de revisar el proceso de nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas desaparecidas y de pedir al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre que esté presente en las mesas de diálogo y búsqueda de desparecidos.

“Queremos hacer énfasis en que la presencia del Fiscal, Carlos Zamarripa en las mesas de trabajo sobre investigaciones s sumamente importante por lo cual reconocemos su compromiso para establecer contacto con el Fiscal para solicitarle formar parte de las mesas”

Exigen disputa pública

Los manifestantes se dijeron agradecidos por la reunión que sostuvieron la tarde del domingo con el mandatario estatal, sin embrago se dijeron insatisfechos porque, aunque en la reunión se disculpó directamente con las familias afectadas por los hechos ocurrido la mañana del viernes, ellos esperaban que lo hiciera de manera pública durante la rueda de prensa que hubo al término de la reunión. Sin embargo, Diego Sinhué no estuvo presente y la atención a medios estuvo encabezada por el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres.

“Con relación a la disculpa pública que le pedimos le agradecemos su humildad al ofrecerla directamente a nosotras per la represión policial que sucedió el viernes sin embrago no compartimos su opinión de hacer prevalecer el estado de derecho cuando nosotras ejercíamos nuestro derecho constitucional de manifestarnos pacíficamente, nosotras esperábamos su participación en la rueda de prensa la final del encuentro para hacer pública las disculpas lo cual no sucedió”.

Por ello en la carta que representantes de los familiares de víctimas desaparecidas que se encuentran en plantón afuera del Teatro Juárez entregaron en la oficialía de partes en Palacio de Gobierno dirigida al Ejecutivo Estatal, la tarde de este lunes, insisten en que se reconozca que vulneraron los derechos de las familias y sus representantes e instan a que se investigue el abuso de la fuerza policial y el hostigamiento de parte de sus elementos.

“¿Por qué Gobernador?, porque las familias tendríamos que sumar a nuestro dolor y a nuestra impotencia de vernos reprimidas por quienes deberían de cuidarnos; el temor de vernos perseguidas penalmente. Su secretario de Seguridad no sólo mente mintió diciendo que nosotras éramos más de 100 personas y que lastimados a elementos policiales, también priorizó la liberación de la importante vialidad, que dicho sea de paso jamás rompimos con nuestra manifestación pacífica y al fin fue la propia FSPE quien obstaculizó la vía”.

Griselda González Rodríguez, miembro del Colectivo ‘A tu Encuentro’, quien dijo estar en búsqueda de sus dos hermanos desapercibos el 8 de Febrero del 2018, leyó la carta que entregaron en respuesta a la reunión que sostuvieron la tarde del domingo con Rodríguez Vallejo, en la que agradecen el encuentro y por haberlos escuchado. No obstante, le manifiestan la preocupación que tiene sobre los puntos antes referidos y destacan la inconformidad del compromiso de revisar el proceso de designación de la Comisión de Búsqueda.

Pues en la misiva enfatizan que el compromiso de revisión del proceso de designación de la Comisión Estatal de Búsqueda no es suficiente sin que haya compromiso de cambio de la persona que se asigne como titular, pues recordaron que le manifestaron al Ejecutivo Estatal que para ellos la designación no contó con proceso claros ni trasparentes, no se tomó en cuenta la participación de las familias, si se fundamentó la selección; por lo que piden tener voz y voto en una asignación que les afecta directamente y por ello resaltaron su intención de buscar a una persona que tenga el perfil adeudado para el cargo.