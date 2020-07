Familia se lleva gran susto al ser arrastrados dentro de Presa La Purísima 

María Espino

Guanajuato. – Estefany Michelle N y Luis Ernesto N., los jóvenes asegurados la madrugada del sábado señalados por exhibir sus partes íntimas y orinar en las inmediaciones del Mirador del Pípila, reconocieron que orinaron, pero negaron actos de exhibición, así como negaron haber estado teniendo relaciones sexuales en dicho lugar.

Los afectados se dijeron vulnerados en sus derechos humanos y en la protección de datos personales por las autoridades de Seguridad capitalina al haber filtrado a medios de comunicación su información personal, sus fotografías, por aseverar que mostraba partes íntimas de su cuerpo y por difundir que estaban sosteniendo relaciones sexuales.

Por ello ambos jóvenes adelantaron que este lunes acudirán a la capital a interponer una denuncia ante el Ministerio Público (MP), ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) contra quien resulte responsable de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de manera particular contra los policías que los detuvieron, por haber filtrado imágenes, datos personales y por difundir información falsa.

Michelle dijo que este lunes también recurrirá al Consejo de Honor y Justicia de la SSC capitalina para solicitar una investigación sobre estos hechos, pues comentó que si todo quedó grabado en cámaras de vigilancia ahí se debe comprobar lo que realmente ocurrió y pedirá se sancione a quienes filtraron su información.

Mencionó que el sábado acudió al MP en Irapuato en donde tomaron su queja y quedó registrada con el número de folio 089, ahí le precisaron que debía acudir al MP en la capital para que dieran el seguimiento adecuado.

La joven comentó que la información difundida en la que se asevera que sostuvo relaciones sexuales con su amigo le ha generado problemas en su círculo social, principalmente con su familia e incluso dijo que ha tenido momentos de depresión y por ello es que emprenderá acciones legales contra quien resulte responsable.

“Me siento muy afectada, muy lesionada pues porque la redacción que hicieron fue falsa (…) me dio mucha depresión por todo esto porque me está afectando a mi familia y moralmente. Si me está afectando mucho personalmente. No pude ir al Ministerio Público de Guanajuato, pero mañana (lunes) voy a ir a poner eso”, expresó Michelle y añadió que en ningún momento levantó su blusa, reconoció que sí bajo su pantalón para poder orinar pero no mostró sus partes íntimas; incluso precisó que en ese momento su amigo le tomó una foto de espalda”.

Michelle también dijo no entender por qué le tomaron fotografías en dos ocasiones, una cuando ingresaron ante el juez calificador y otra con un celular cuando ya se retiraban de barandilla; además comentó que “un policía de los que nos detuvieron le pidió mi número (celular) a mi amigo”, lo cual le dio un poco de temor.

“Me pasaron con el juez calificador ahí nos dijo que habíamos orinado y que lo habían visto por las cámaras y que la multa era de 600 pesos, la cual se pagó por cada uno (…) cuando pagamos una de las policías nos detiene y nos vuelve a poner sobre la pared y nos toma fotografías. La verdad no sabemos por qué tomaron fotografías nunca me había asado una situación así”.

De acuerdo a la versión que Michelle narró a Correo, ella junto con su amigo decidieron ir al Pípila a dar una vuelta, después, comenta: “la verdad nos dieron ganas de orinar y lo hicimos, después nos tomamos fotografías y ya que acabamos decidimos irnos, y al momento llegaron los policías y nos dicen que estábamos reportados por exhibicionistas, al principio dijimos que no habíamos hecho nuestras necesidades ahí, estábamos tomando fotos y dijo ya digan la verdad todo está captado en las cámaras entonces no negamos eso”.

La joven contó que antes de subirlos a la patrulla los policías les dijeron “estaban teniendo relaciones sexuales y no fue así, de hecho, nos reímos y dijimos, ¿cómo cree que vamos a estar teniendo relaciones sexuales y aparte sólo somos amigos?, ósea también nosotros bromeábamos y les dijimos no estábamos que no”.

La joven recordó que los policías no los maltrataron, les dijeron que por protocolo los tenían que esposar, los ayudaron a subir a la patrulla y en el trayecto hacia barandilla iba platicando con una mujer policía a la que le preguntó si ya habían sorprendido a alguien en pleno acto sexual a lo que la policía le respondió que muchas veces

“Nos ayudaron a bajar de la patrulla, nos tomaron nuestros datos, nos tomaron una fotografía, nos pasaron con el médico que nos checó nada solamente nos pidió nuestros datos y me hizo preguntas como de si estaba alcoholizada y sólo había tomado dos cervezas, me preguntó de dónde era y hasta qué escolaridad tenía”.

Michelle mencionó que la experiencia le pareció un tanto graciosa y hasta exagerada por el hecho de que los arrestaran por eso: “pero aceptó que la regué, que cometí una falta sin embrago estoy desmintiendo lo que estaban diciendo en todas las noticias que están publicando que yo estaba teniendo relaciones sexuales cuando en realidad no fue así y no sé de donde inventaron todo eso, ahora dice que nos encontraron desnudos, que nos ocultamos de ellos, están diciendo muchas cosas cuando no es así”.

Luis Ernesto N., en entrevista a Correo, al narrar los hechos coincidió con la versión de Michelle pero resaltó que para él le pareció irregular que nunca les precisaron de manera clara la causa de la detención, así como tampoco le pidieron datos concretos a él, pues dijo que no es de Irapuato y apuntó que vive en Silao; además destacó que uno de los policías “en tono de burla e insinuante” le pidió el teléfono de Michelle, además le pareció raro que les preguntaran si habían tenido relaciones sexuales, si según todo quedó grabado.

Para Luis la persona que difundió las fotografías que se hicieron públicas fue la mujer policía que antes de salir de barandilla los detuvo y les tomó fotos con un celular: “la elemento con la que veníamos nos dice les voy a tomar otra fotografía y nos la toma con un celular (…) yo le dije ¿para qué nos tomas más fotos? y me dijo: para un archivo. Yo si le dije ¿para Face? y dijo: no para un archivo”.

