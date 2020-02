Familia realiza sesión fotográfica que por poco termina en tragedia

Redacción

México.- En redes sociales ha estado circulando un video que ha hecho sacar más de una carcajada a uno, en él se puede ver cómo un niño llora mientras relata la ocasión en que sorprendió a sus padres cuando tenían relaciones sexuales.

Estas imágenes fueron grabadas por su joven hermana, quien le hace algunas preguntas sobre cómo vio a sus progenitores, se puede oír como el pequeño responde: “estarías muerta ahora si los hubieras escuchado”.

Ella le cuestiona sobre qué es lo que vio o escuchó, él afirma que no escucho nada aunque solloza mientras lo dice y su hermana ríe.

Ella vuelve a preguntar si está seguro de que los escuchó, él comenta: “Oh, no. Tres veces, tres veces, tres veces”. Esta jovencita no dudó en compartir y subir el video a redes. En el mensaje escribió: “Mi hermano escuchó a mis padres mientras tenían relaciones sexuales y tuvo un colapso mientras me contaba sobre ello”.

Te dejamos la grabación.

my brother heard my parents having sex and had a complete break down while telling me about it pic.twitter.com/v5bGQe1KCS

— raw na (@ranahasse) February 20, 2020