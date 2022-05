El pasado 30 de abril, un joven conductor alcoholizado chocó el taxi de Valentín Hernández y lo mató, pero a pesar de eso quedó libre

Jonathan Juárez

León.- Luego de que Valentín Hernández perdiera la vida en un accidente automovilístico donde un conductor ebrio lo impactó mientras manejaba su taxi, su familia pide justicia.

La madrugada del pasado 30 de abril, Valentín falleció en el accidente provocado por un joven que conducía en estado etílico. Se calcula que el ebrio viajaba a cerca de 170 kilómetros por hora sobre el bulevar Antonio Madrazo.

Lee también: Iniciativa para encarcelar a conductores ebrios avanza en el Congreso de Guanajuato

Justo a esa hora, Valentín esperaba la luz verde en la esquina con Juan Alonso de Torres en su taxi Nissan Tsuru. Valentín tenía cerca de 30 años laborando como taxista en León; y tras dejar a un cliente, se dirigía a descansar a su vivienda en la colonia Killian.

Valentín iba a empresas a recoger a las personas y las llevaba a sus casas por las noches. Así no se ponía en riesgo de subir desconocidos a su vehículo, narró su hermano, Gerardo Hernández, quien también fue taxista algunos años.

Ese día, al intentar cruzar, el joven de 23 años, que manejaba en estado de ebriedad en su vehículo Ford Focus ST, lo impactó y arrastró por cerca de 50 metros. Valentín murió instantáneamente.

Te puede interesar: Conductor en estado de ebriedad choca con un taxi y mata al chofer en León

Foto: Especial

“Se debe hacer justicia”, pide su hermano

“La persona esta quedó libre. No se va a poder hacer nada en contra de él. Va a salir sobrando porque esta persona está libre. Estaba en estado etílico, y ahora el Ministerio Público lo maneja como que no estaba etílico. Con dinero se mueve el perro y ya no se puede hacer nada”, dice con coraje Gerardo.

“Así están las leyes y hay que afrontarlo. Uno se tiene que apegar. Se debe de hacer justicia como es. En este caso el que chocó a mi hermano fue un doctor pasante, y uno no puede hacer nada como familia”, lamentó.

Con impotencia, señaló que no han recibido indemnización, pese a que Valentín, de 51 años, tenía dos hijos menores de edad: Camila, de nueve años y Pablo Uriel, de 15. Verlos graduados de una carrera universitaria era la ilusión de su padre.

El presunto responsable quedó detenido por 48 horas en Cepol Norte, pero a decir de Gerardo, quedó libre. La familia de Valentín exige justicia, pero dudan que esta llegue.

Quizás te interese: