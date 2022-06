Luego de que una familia de Tarandacuao chocara contra un tren en Brentwood, California, ya suman 4 las víctimas mortales del accidente

Tarandacuao.- La tragedia en que una familia originaria de Tarandacuao, pero radicada en California chocó su automóvil contra el tren en la comunidad de Brentwood acaba de sumar otra víctima mortal.

El accidente ya había dejado sin vida a tres mujeres, identificadas como Mercedes Regalado, de 51 años; Julia Mongragón, de 41 años y María Nieves, de 72 años. La primera radicaba en Antioch y las otras dos en Dixon. En redes sociales además se supo que el niño que viajaba en el vehículo, murió en el hospital.

En redes sociales y grupos de habitantes de Tarandacuao se divulgó la noticia y los ciudadanos lamentaron la desgracia del municipio. Este si bien es de los más chicos de Guanajuato, es de los principales expulsares de migrantes a Estados Unidos y Canadá.

En Tarandacuao la consternación se dejó sentir por el lamentable accidente. En redes sociales se informó que el niño llevado con vida al hospital había muerto y solo una de las cinco personas involucradas sigue con vida.

Además, se dijo en redes que una de las mujeres fallecidas es hermana del ex síndico municipal hace tres periodos, Saúl Mondragón. Actualmente al ex funcionario no se le ha visto, por lo que se presume que podría haber ido en apoyo de su familia.

Ayuntamiento esperará que familia pida ayuda

La presidenta municipal, Katia Daniela Pineda Chávez, señaló que esta es una difícil situación y una verdadera tragedia. Apuntó que hay solidaridad en Tarandacuao, pero para hablar de un apoyo se tiene que ver esperar a que la familia la solicite.

“No hay manera, tenemos que esperar si la familia solicita apoyo o demás tomaremos la disposición, pero (no podemos) tomar el tema sin autorización de la familia o sin saber la reacción”.

Apuntó que más que un asunto de ayuntamiento, es algo de todo el municipio, una tragedia para todos. Por ello no asumirán nada, ni que traerán a las víctimas al municipio pues “son decisiones muy particulares” apuntó.

Agregó que por respeto no han tenido acercamiento alguno y en su lugar esperarán, ya que actualmente ni siquiera se han atrevido a llamar al ser temas muy delicados.

