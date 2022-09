La familia de la desaparecida Paty Quezada mantiene su búsqueda a pesar del hostigamiento que viven por parte de las autoridades

Acámbaro. – Hace cinco meses ya que Paty Quezada fue extraída de su domicilio a la fuerza y aunque aún no se saben las causas de su desaparición, la familia considera por los testimonios que se trato de elementos de la fiscalía estatal quienes en enero había hecho lo mismo.

En su momento trataron de inculparla de varios delitos que no lograron demostrarse. De hecho, un juez fue quien designó la liberación de la inculpada a los tres días. Se logró demostrar que por medio de tortura y arbitrariamente, Paty fue detenida a la fuerza.

Fue en abril cuando un grupo armado irrumpió en el domicilio de Patricia con todo el lujo de la violencia. Enfrente de su hijo de 11 años se llevaron a la mujer sin dejar rastro.

A pesar de que han intentado buscarla y solicitar ayuda al estado, la familia teme mucho por sus propias vidas. Afirman que tanto la investigación, como la solicitud de protección ha estado plagada de irregularidades. Las investigaciones ni siquiera han comenzado dentro del rubro de búsquedas por desaparición forzada, cuando este caso lo han dejado dentro de secuestro. A pesar de que se demostró que la vez anterior fueron los mismos elementos de la fiscalía quienes sustrajeron a la mujer por la fuerza. Hasta la fecha no se ha investigado a los elementos.

Bajo la mira de los agentes familia de Paty Quezada

La hermana de Paty, Marlén, asegura que algunos elementos de la fiscalía tendían a visitar mucho el domicilio de sus padres. Siempre para preguntar por la rutina de la muchacha. Y a pesar de las insistencias de la familia, no ha revisado las cámaras cercanas a la zona en donde Paty vivía. La fiscalía ni siquiera ha prestado atención en el rastreo de su teléfono.

“En lugar de investigar quién se llevó a mi hermana, lo que hacen es investigarnos a nosotros”, reclama.

Ante estas denuncias, dejaron de hacer los rondines los de Fiscalía. Pero los suplantaron elementos de la Seguridad Pública Estatal. Bajo el pretexto de la protección de la familia, pero es más bien como si los estuvieran vigilando. Los agentes se acercan con actitud intimidante, toman fotos a carros vecinos y hacen las mismas preguntas sobre a lo que se dedica la familia.

Pide ayuda como activista

Marlén esperaba que pudieran ayudarle una vez que la familia tomó la decisión de solicitar la protección para periodistas y activistas. Ya que, si bien es cierto que no pertenece a algún colectivo, su trabajo desde la desaparición forzada de su hermana participa activamente en la agrupación de diversas victimas de violencia en el Estado, brinda asesorías y acompañamiento a las familias de víctimas desaparecidas. Esto se debe a que desconfían mucho de cualquier institución que esté vinculada con gobierno estatal. Sin embargo, hasta el momento no ha podido entrar en ello. Esto debido a que el mecanismo no la considera como activista. A pesar de estar vinculada con la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato

A poco más de cinco meses de su desaparición, la familia asegura que no dejarán de buscarla, a pesar del miedo.

