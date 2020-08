Familia de once muere tras ser arrastrada por un río en Panamá; había nueve menores

Redacción

Estados Unidos. – En 100 años el estado de Carolina del Norte no había visto un temblor tan potente como el que hizo mecer comercios y casas con una magnitud de 5.1.

Sólo superado por el que azotó la región en 1916 con una intensidad de 5.5; muchos subieron a las redes el momento de conmoción, casi insólito pues los grandes sismos no son muy frecuentes en esa parte el mundo.

😱😱 WOW! This is video from the Just For Looks Salon in Sparta. It definitely captured this morning’s quake. pic.twitter.com/TAzX2mXam3

— WXII DaVonté McKenith (@DaVonteMcKenith) August 9, 2020