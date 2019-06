Familia de Ludwin impugnará la absolución de implicados

La madre de Ludwin Axel aseguró que el año pasado en una audiencia Mauricio le dijo a Carlos que aceptara su culpa, por ello la sorpresa al conocer el fallo

Redacción

Guanajuato.- Al término de la audiencia la mamá de Ludwin exigió a la jueza que se hiciera justicia, ya que para ella tanto Carlos como Mauricio son los asesinos de su hijo.

La juez le reiteró qué no encontró prueba contundente que los señalara como los responsables y le explicó que tiene derecho de impugnar la decisión y para ello tiene un plazo 10 días hábiles. Además le dijo que al no encontrar responsables, la investigación sigue abierta.

A la salida de las salas de oralidad la familia de Ludwin se dijo indignada por el hecho de que la Fiscalía no haya aportado las pruebas suficientes y no haya podido comprobar las qué si entregó y que por ello no se haga justicia y se deje en libertad a quienes para ellos son los culpables.

La madre de Ludwin aseguró que el padre de uno de los hoy absueltos repartió dinero a los testigos y cuestionó el que en una audiencia del año pasado Mauricio le habría dicho a Carlos “di que fuiste tú, yo nada más subí al baño, cuando bajé ya estaban los hechos” la mujer aseguró que la jueza los detuvo “no, aquí fueron los dos” y que por lo tanto ella pensó que en la audiencia de este miércoles solamente iban a dar el fallo.

“Mi hijo no se metía con nadie, era una linda persona, no merecía morir de esa manera” fueron las palabras de la madre de Ludwin, quien lamentó que su familia ya no será la misma después del asesinato y esta absolución. Además aseguró que apelará la decisión de la jueza y continuará pidiendo justicia.