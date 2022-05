Sería casi imposible rastrear a la familia de las Momias de Guanajuato y por tanto pedirles autorización para moverlas de lugar

Guanajuato.- Las Momias de Guanajuato son los restos de personas cuyos familiares no pagaron los derechos de perpetuidad en el panteón, por lo que es casi imposible saber quienes son sus familiares para poderles pedir autorización de que se muevan del lugar, como solicitó el INAH a la alcaldía como uno de los requisitos para dar el permiso para el nuevo Museo.

De acuerdo con datos del Museo de las Momias, el primer cuerpo momificado se descubrió en 1865 y perteneció al doctor Remigio Leroy, un francés que vivió en Guanajuato.

La identificación de las momias se ha dado tras el hallazgo de actas de defunción, así como mediante diversos estudios que se les han realizado.

Sin embargo, aún hay cuerpos que no han sido identificados.

Hasta el momento, se tienen las actas de defunción de aproximadamente cincuenta momias, por lo que la mayoría están sin identificar.

Bajo esa hipótesis, es casi imposible conocer quiénes son los familiares para pedirles el permiso de trasladarlas a un nuevo Museo.

Otro de los cuerpos momificados es el de Tranquilina Ramírez, quien el 27 de agosto de 1862 fue asesinada por su esposo.

También se cree que era el cuerpo de una mujer conocida como Carmen ‘la Bruja’, aunque esto no está confirmado de forma oficial.

Cada una de las Momias de Guanajuato tuvo su propia historia.

Una investigación interrumpida

Ya se había iniciado un proyecto para identificar a familia de las Momias de Guanajuato

En febrero de este año se informó que un equipo de expertos identificó 113 de las 117 Momias.

Una investigación realizada por María José Abreu, tomó como referencia documentos del panteón de Santa Paula que datan del siglo XIX.

En estos archivos se detallan las inhumaciones y exhumaciones que se realizaron en este recinto, así como los restos que fueron momificados, pero el proyecto al parecer no fue concluido.

El investigador expresó que algunas de estas personas murieron por diagnósticos que no existen en la actualidad. Además de que, las historias que se cuentan en el museo, no tienen sustento. No obstante, reconoció que estas eran necesarias para poder causar una mitología alrededor de las icónicas Momias de Guanajuato.

