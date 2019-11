Familia de José Francisco pide apoyo a gobierno para localizarlo

El joven de apenas 17 años salió de su casa desde el pasado 30 de octubre; desde ese entonces no han sabido nada de él. Vecinos de la zona donde viven sospechan que fue víctima de secuestro virtual

Roberto Lira

Celaya.- Habitantes de la comunidad Santa María del Refugio acudieron a solicitar apoyo de las autoridades municipales para encontrar al joven José Francisco Gómez Martínez, quien el 30 de octubre salió de su casa y a la fecha no han sabido nada de él.

El joven de 17 años salió de la casa el pasado martes y se le vio por última vez el pasado 30 de octubre aproximadamente a las tres de la tarde en el Mercado Morelos de esta ciudad, por lo que los vecinos de esta comunidad no descartan a que sea víctima de un secuestro virtual.

El padre de José Francisco, el señor Gerardo Gómez Maldonado, señaló que su hijo es un joven de casa, tímido y solo sale a trabajar a una taquería los fines de semana, además padece asma.

“Que regrese a la casa, que lo estamos esperando, es lo que le pedimos, que regrese a la casa; es mi hijo más chico, y es lo que nos apura que él está enfermo del asma y necesita medicamento y pues él solo por allá. Le pido que vuelva a la casa, que no tenga miedo, que no pasa nada, que no nos han hecho nada, ni nos van a hacer nada”, dijo entre lágrimas el padre del menor.

Un grupo de unas 15 personas acompañaron a los padres de José Francisco a presidencia municipal para pedir ayuda a la presidenta municipal para localizarlo.

“Tenemos mucha confianza en ella y el secretario, queremos hacerle saber a toda la comunidad y Celaya que si lo ven apoyen en esta lucha para buscarlo y queremos unirnos y estar unidos toda la comunidad y si después se trata de otra persona seguir apoyando para que no vuelva a pasar esto”, mencionó un vecino de Santa María del refugio.

