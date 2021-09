Redacción

Estados Unidos.-Desde hace varios años, el Cartel de Jalisco Nueva Generación ha causado terror en todo el país con su presencia en varios estados. Han sido identificados como los responsables de masacres.

De acuerdo a un artículo publicado por Univisión, se revela que la familia de Nemesio Oseguera Cervantes, líder de este grupo delictivo originario de Jalisco y quien fue catalogado en abril de 2015 como un narcotraficante de alto nivel en Estados Unidos, vive en California.

Pero no solo eso, sino que hace unos días, agentes federales visitaron la casa de su hermano Marín Oseguera Cervantes en San Jacinto para advertirle de no hacer tratos o mover dinero de ‘El Mencho‘ si es que no quería meterse en problemas con la justicia.

Al parecer, su consanguíneo no se encontraba en ese momento en su casa, por lo que abrió su esposa Azucena. Pero al siguiente día les llamó por teléfono a los oficiales quienes al parecer pertenecen a la Administración para el Control de Drogas (DEA), de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y del Servicio de Recaudación de Impuestos (ISR).

Hicieron planes para verse en un Starbucks, donde Marín Oseguera recibió una copia de aviso de bloqueo financiero contra su hermano y su cuñado, Abigael González Valencia, ‘cabecilla’ de Los Cuinis, es decir, el “brazo financiero del CJNG”, de acuerdo al reportaje de la cadena de televisión.

Además les dijo que ya se había enterado por la prensa sobre las sanciones de la OFAC. Les preguntó si era una violación las normas si le pagaba los abogados a su cuñado, quien está preso en una cárcel de México en espera de ser extraditado a California.

Al salir de ahí, admitió haber entendido los términos, y aseguró que les daría ‘el recado‘ a sus demás familiares para que evitaran involucrarse con el CJNG.

