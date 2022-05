Las autoridades informaron que de las cinco personas de la familia atacada en Comonfort sólo había un menor de edad

Comonfort.- Las autoridades identificaron a los integrantes de la familia atacada en Comonfort durante la madrugada del sábado. Se trata de Antonio —menor de 16 años—, Jorge Miguel, Óscar, Paúl y otro adolescente.

Este sábado un ataque en una vivienda de la comunidad El Potrero acabó con la vida de cinco personas. En su mayoría se trata de hombres de entre 20 a 30 años de edad, pero también hay dos adolescentes de 16-17 años.

Tras las primeras investigaciones de agentes de Investigación Criminal (AIC) se identificaron a las víctimas como: Antonio de 16 años, Jorge Miguel de 24 años, Óscar de 27, Paúl de 30 y otro adolescente de 17.

Sin embargo, no confirmaron si se trataba de una familia así como tampoco dieron detalles sobre un posible motivo para el multihomicidio. Las investigaciones continúan hasta el momento, luego que en el lugar localizaron casquillos percutidos y dos cartulinas con supuestos mensajes de grupos delictivos.

En un drama social se ha convertido el que diariamente se estén registrando hechos violentos y que siga habiendo un incremento de homicidios y otros delitos. Así lo dijo el obispo de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, cuestionado al respecto.

Además, el líder católico señaló que estos hechos violentos crean un clima de inseguridad y temor entre la sociedad. A su consideración, los grupos delictivos han logrado apoderarse del control de algunas zonas, ya sean colonias o comunidades.

“Cierto que ha crecido la vigilancia con elementos de diferentes corporaciones, pero si esto no ha dado resultados es señal de que no está funcionando. Creemos que las estrategias no están funcionando, pedimos que mejoren las estrategias con más inteligencia y más coordinación”, acotó.

Aguilar Ledesma pidió a las autoridades mejorar la seguridad, pero a la sociedad pidió sumarse para lograr paz social. Ello, dijo, “educando a sus hijos, inculcando valores, revisando que no se junten con malas amistades y siempre corrigiendo a tiempo”.

El obispo de Celaya sostuvo que en temas de seguridad ninguna autoridad ha considerado a la Diócesis para aportar, sugerir o compartir experiencias.

