Faltarán boletas en casilla especial de Celaya

Celaya.- La casilla especial No. 51 ubicada en la central de autobuses sólo tiene 750 boletas para que voten los ciudadanos foráneos.

Hasta las 10:30 de la mañana ya había 600 personas formadas. Casi todos los ciudadanos se quejan de mala organización y que no hay las suficientes boletas.

Otros más dicen que la falta de boletas es una “estrategia” o “fraude electoral”.

“Tenemos tres horas formados y esto no avanza, yo voy como en el turno 650 y espero alcanzar, esto es un mega fraude como si no supieran que son muchos los que votan en Celaya, muchos no somos de aquí”, señaló Mauricio Távares.

Hay dos filas, una para la ciudadanía en general y otra para las personas de la tercera edad.

Ya se ha suscitado malestar entre los ciudadanos pues hay personas de la tercera edad que se pasan hasta adelante y quieren que los atiendan rápidamente; mientras que otros que ya están formados se quejan de que no se formaron. A los choferes de los camiones de transporte también les están facilitando el acceso a votar debido a que van de paso.

A las 11:00 de la mañana la afila ya alcanza las 700 personas de un total de 750 boletas. La otra casilla especial está ubicada en Plaza Factoria ubicada en el Eje Manuel J. Clouthier.

