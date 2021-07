1.- Faltan padres y maestros

Olga Sánchez Cordero

Es inminente el retorno a las clases presenciales en todo el país para iniciar el ciclo escolar 2021-2022 el 30 de agosto, porque se considera un factor esencial en la reactivación socioeconómica como psicosocial de alumnos. Por ello, la Federación prepara un plan para que madres y padres de familia, autoridades y profesores, puedan estar en las aulas. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con los gobernadores para acordar medidas que garanticen un regreso seguro a clases y se apoye a otros sectores de la sociedad.

El mandatario estatal, Diego Sinhue Rodríguez, confirmó el encuentro con la encargada de política interna del país y también con la secretaria de Educación, tratando también la vacunación y la pandemia, sin dejar pasar la oportunidad de citar que en Guanajuato se está con “toda la disposición de sumar a las estrategias”. Las secretarias de Estado y los gobernadores de Guanajuato, Jalisco y Veracruz, creen que el retorno será un impacto favorable para los alumnos.

Y a pesar de que a todos les urge que haya clases, se mantienen las reservas, sobre todo si no han cuadrado el aval de padres y maestros. Tal vez por eso no le quedó de otra al presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que aunque nada impedirá el retorno, seguirá siendo opcional el retorno a las aulas.

2.- Blancos en Pemex

Juan Carlos Chávez González

Es curioso cómo se abordan de forma diferente las negociaciones para contratos colectivos de trabajo (CCT) en el sector privado y en el sector público, mientras en General Motors hay amplia movilización de agrupaciones independientes e intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que haya democracia sindical y se cumpla con lo que marca la ley para que haya un CCT legal y legitimado, para Pemex se mide con otra vara.

Juan Carlos Chávez González, presidente de la Alianza Democrática Nacional de Trabajadores Petroleros y opositor al sindicato petrolero de la CTM que detenta el CCT, reveló que no habrá revisión contractual con Pemex porque el sindicato cetemista no cubrió requisitos para la negociación. Pero… al mismo tiempo señaló que Palacio Nacional les informó que este año no habrá revisión de contrato y salarios, sin que el sindicalista mostrara contrariedad ante el deterioro de las condiciones de los trabajadores. Validación tácita de la decisión de la patronal.

La cosa es que tal parece que con Cuarta Transformación o sin ella, las cosas siguen igual en el campo laboral, los liderazgos sindicales ajustan el discurso hacia donde están sus lealtades políticas e intereses y no hacia sus agremiados.

3.- Cooperación exitosa

Héctor Corona León

Una de las prioridades del alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, es lograr que su municipio se sitúe como destino turístico seguro para los visitantes por la amplia dependencia económica que tiene la capital de la actividad turística, misma preocupación que fue compartida ayer por alcaldes y representantes de las ciudades patrimonio en Morelia, donde se reunió la asociación que las agrupa y preside el cuevanense.

En esta tesitura la salud pública en torno a la pandemia gravita para el éxito turístico, haciendo de la vacuna contra la COVID-19 el mejor instrumento. El presidente Navarro encargó al secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona León, la responsabilidad de coordinar los trabajos, contando con el apoyo de Angélica Olguín, delegada regional de Programas Integrales de Desarrollo de la Federación; con el secretario de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez y Juan Carlos González Araiza, Jefe de Jurisdicción Sanitaria 1, lográndose excelentes resultados, al considerarse a Cuévano sede de las mejores jornadas de vacunación, inclusive el propio gobernador, Diego Sinhue Rodríguez acudió al módulo de La Colmena por su vacuna.

El exitoso resultado en la vacunación en La Cañada, gracias al trabajo en equipo entre municipio, estado y Federación, podrían replicarse en otros temas, como el aterrizaje de fondos esenciales como lo es el Minero, los apoyos a la seguridad pública o recursos del FIC para mejorar los servicios. Navarro insiste en romper los paradigmas.

De la Valija. Como un pelo a un gato

Si nos atenemos a los antecedentes en la materia, seguramente con toda cachaza, el presidente del partido Morena en el estado de Guanajuato, Ernesto Prieto Gallardo, escurrirá la multa -y sus orígenes- que le han impuesto las autoridades electorales por 3 millones de pesos por “no presentar diversa documental de proveedores, estados de cuenta, situación presupuestal para diversas actividades específicas, ni diversos contratos de prestación de servicios”, entre otras lindezas, todo en 2019. Le falta lo que salga de 2020 y este año.

Morena en Guanajuato ha sido una constante de disputa por su dirigencia, lo cual no obsta para que el manejo de sus prerrogativas se haga fuera de la ley. Las causas de la multa nos ofrecen la sospecha de que el asunto puede ir más allá de simples errores, hay consistencia en la praxis. Lamentablemente la multa será pagada por los guanajuatenses, pues se le descontará a los rojos marrón de sus prerrogativas y en cómodos abonos. Lo mismo sucederá con las multas de otros partidos. Los responsables de los hechos ni se acongojan. Ya va siendo hora que también haya consecuencias a quienes les importa poco la legalidad cuando gastan nuestro dinero.

Álvar Cabeza de Vaca Appendini

En sus discursos y comentarios propone de manera puntual la obligación de salvaguardar la integridad y derechos de la ciudadanía con una “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018–2024”; sin embargo, no se percibe en los planes la forma de “proteger” al personal de las Fuerzas de Seguridad Pública ni a los policías municipales ante los asesinatos de agentes, un total de 36 en el estado de Guanajuato.

Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública estatal, veterano en estas lides no puede justificarse con los errores de los subordinados ni tampoco con la carencia de preparación del Alto Mando ni del Jefe Político, porque su condición de especialista y su responsabilidad le exigen que informe sobre los asesinatos de los policías, pues es responsable de la seguridad pública de todos. La causa de los policías es especial. Además de la información que debe proporcionarle la Fiscalía General del Estado para que Cabeza de Vaca estipule estrategia y operativos, y coordinaciones entre fuerzas, antes debe existir un elemento esencial que cohesione: el “espíritu de cuerpo” que conciben y trabajan los mandos medios. Esperar que la criminalidad amenace al policía para que se le proteja, es buena intención, pero distinto a la realidad con inseguridad. Guanajuato es primer lugar nacional en asesinatos de policías con 36.