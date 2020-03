Faltan medidas de contingencia en el transporte

Jazmín Castro

León.- Con un panorama desangelado los comerciantes del tianguis del Coecillo, se instalaron ayer para tratar de vender algo, pero ante la falta de clientes algunos optaron por retirarse.

La plancha de asfalto que todos los jueves luce llena de comerciantes, clientes y hasta proveedores, ayer brindó un panorama diferente.

El tianguis está previamente dividido para que cada uno de los comerciantes ocupe su lugar pero éste ya tenía espacio de sobra pues algunos vendedores ya no se instalaron, mientras que otros optaron por retirarse.

Así de desolado estaba el tianguis, algunos optimistas porque en momento pasaba un poco de gente, después se quedaban solos.

Entre ellos optaron por dejar el puesto solo y se pusieron a platicar, lo mismo se escuchaba en cada pasillo, en uno de ellos se cuestionaba ¿cuándo terminará esto?, decía un vendedor de ropa y tenis.

Quienes lucieron con un poco más de compradores fueron los comerciantes de fruta y verduras, “solo salimos por este y ya, casi no me dejan salir mis hijos porque ya soy adulta mayor, pero rápido me voy. Antes me daba una vuelta o me comía unos tacos aquí, pero ya no”, comentó Lupita N.

Son pocos los comerciantes que se ven optimistas ante tal panorama, “pero que le hacemos, tenemos que trabajar, yo no sé cómo le haré, pero tengo que buscar la manera”, dijo Hugo Ramírez, vendedor de ropa de segunda mano.

En un recorrido por el tianguis los comerciantes te llaman, te ofrecen su productos, pero no están teniendo ventas ante la incertidumbre que provoca el Covid-19, y creen que la ciudadanía prefiere guardar su dinero por cualquier imprevisto.