Falta voluntad  para donar vida

En el estado de Guanajuato de un cinco a un ocho de los donadores los hacen de manera altruista

Redacción

Guanajuato.- El 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. En México solamente el uno por ciento de las personas donan sangre altruistamente, el 99 por ciento lo hacen para algún familiar que lo requiere; en el estado de Guanajuato se tiene de un cinco a un ocho por ciento de donantes altruistas.

Tomando esto en cuenta y por la gran necesidad que se tiene de contar con bancos bien dotados de sangre para pacientes sobre todo de urgencias, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) a través del Centro Estatal de Medicina Transfusional (CEMT) echó a andar este año un programa permanente de donación voluntaria de sangre en la entidad.

Gracias a esto se han logrado 27 mil productos sanguíneos en los 17 puestos de sangrado que tienen a lo largo y ancho del estado.

Pero el requerimiento es mayor, solamente se pude conseguir un suministro suficiente mediante la donación regular, voluntaria y no remunerada.

Al donar sangre, una persona puede salvar hasta tres vidas, porque además de la transfusión, se generan derivados como las plaquetas o plasma; el líquido extraído lo recupera el cuerpo en un par de horas, mientras que las plaquetas y los glóbulos rojos se regeneran en un par de semanas.

Los requerimientos son sencillos, ayuno de cuatro y hasta ocho horas, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haberse perforado o tatuado en los últimos 12 meses, no haberse vacunado en el último mes, no estar embarazada ni menstruando.

La SSG tiene 17 puntos en los que se puede hacer donación altruista todo el año, los principales se encuentran en los hospitales públicos de:

Acámbaro

Celaya

Irapuato

León (Hospital General y Materno Infantil)

Salamanca

Uriangato

