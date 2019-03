Falta permiso de cambio de uso de suelo para Parque Industrial

Dado que el parque es de particulares y no del municipio se tiene que hacer el trámite necesario que es algo más complicado por los requisitos a cumplir

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Hasta el momento, la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, no tiene ninguna solicitud de cambio de uso de suelo para la ampliación del Parque Industrial Vymsa, señaló su titular Juan Carlos Delgado Zárate.

Lo anterior, luego de que el pasado lunes 11 de marzo, el director de Desarrollo Económico del municipio, Fabián Gamba Labastida, anunció la futura ampliación del parque a 50 hectáreas más para permitir el arribo de por lo menos 10 empresas de la industria automotriz e industria metal mecánica.

No obstante Delgado Zárate señaló: “yo no tengo información de ninguna ampliación, hay que decirlo, el Parque Industrial es de particulares, no del municipio y tiene una tramitología como tal. Ahorita se encuentran en fase de obtener un permiso de venta de todos estos lotes industriales; sus permisos van caminando como se concibió desde un principio, pero para datos de ampliación, en este momento no tenemos nada adicional a lo que es el parte que es justamente un fraccionamiento industrial”.

Una autorización necesaria

Y es que señaló que de haber una ampliación se requiere una autorización de cambio de uso de suelo, en este caso de agrícola a industrial en virtud de que la zona en donde se encuentra el parque en las inmediaciones de San José de Llanos para el municipio es un área de preservación ecológica.

“Si hay un planteamiento de cambio de uso de suelo pues habría que tomar un cauce conducente de acuerdo al código territorial donde la vía sería la realización de una compatibilidad urbanística que tanto Desarrollo Urbano, como el Implan tendrían que desahogar” dijo.

Delgado manifestó que un cambio de uso de suelo implica un cambio en la carta urbana y por ello no es tan fácil que se pueda otorgar ya que son muchísimos los aspectos que hay que cumplir.

