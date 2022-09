San Francisco de Asís Desde hace varios, vecinos de la colonia Ampliación San Francisco de Asís sufre por la falta de pavimentación en época de lluvias

Cuca Domínguez

Salamanca.– Don José Manuel vive con su familia en la colonia Ampliación San Francisco de Asís. En la calle Nueva Rosita hace más de 10 años,

Cuenta que desde hace 4 años les prometieron la pavimentación de la calle. Pero hasta ahora nadie les ha cumplido esa promesa, por lo que cada temporada de lluvias hay lodazal y los carros compactos no pueden pasar.

Foto: Cuca Domínguez

“Ya tenemos, agua y drenaje, porque nos tocó batallar, antes teníamos fosas sépticas, ahora solo nos falta la pavimentación de las calles. El pasado gobierno prometió arreglar las calles y lo que hizo fue echar tezontle, pero solo en las calles que comunicar con otras colonias, en las que están atravesadas como estas no. Hay mucha gente que no tiene vehículo y tiene que pasar entre charcos de agua, los carro chicos no pasan, apenas los grandes, pero de esos no tenemos y andábamos entre el lodazal y más cuando las lluvias no ceden como en estos días que no llega mi un veranito para que algo se seque la tierra, pero luego cuando se acaban los charcos de agua, siguen los lodazales”, dijo.

La colonia comenzó sin apoyos

El entrevistado dijo que esta colonia tiene más de 20 años de haberse comenzado a formar.

“empezaron sin nada, la necesidad hizo que las familias llegaran a buscar un hogar y algunos aquí estamos, hay la llevamos, pero si nos falta la pavimentación eso sería muy bueno”, precisó.

Foto Cuca Domínguez

A merced de temporada de lluvias

La señora Andrea, adulta mayor también habitante de esta colonia dice que desde que llegó a vivir aquí, están abandonados, “acá no llegan los apoyos, miré cómo andamos entre los charcos; que nosotros estamos de acuerdo que llueva, necesitamos el agua para todo, pero hay algunas colonias más olvidadas que otras, como nosotros, que no voltean a vernos”, aseguró.

Foto: Cuca Domínguez

Acepta retraso Director de Obras Públicas

El Director General de Obras Públicas, Roberto Muñoz Robles, admitió que hay un rezago importante en la urbanización de calles, “tan solo en una parte de la zona sur de la cabecera municipal, se han contabilizado 35 kilómetros de calles sin pavimentar, para lo que se requiere de un presupuesto importante. Podemos decir que no hay dinero que alcance, pero ya estamos realizando los proyectos para buscar acortar ese rezago”.

Dijo que el gobierno municipal está realizando esfuerzos para con recursos propios pavimentar calles como en la colonia Ampliación San Javier, y para este año el gobierno del estado pavimentará 3 calles, aunque en suma no son ni medio kilómetro.

