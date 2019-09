Falta información sexual adecuada

Representante de asociación civil dice que el tema no se trata correctamente; señala que los jóvenes aprenden de sexualidad en internet y la televisión

Cuca Domínguez

Salamanca.- Altagracia Mosqueda, representante de la Asociación Civil La Regla Rota, lamentó que los jóvenes de ahora estén iniciando su vida sexual a temprana edad, en promedio 13 y 14 años lo que es preocupante porque además lo hacen sin la información adecuada, “hace falta que el sector educativo, de salud y familiar les hagan llegar la información correcta sobre el tema”

“Este tema de la precocidad en el uso de la sexualidad, es una situación que se está viendo en todas partes y no tanto por la liberación femenina; esto viene desde antes, la precocidad no es que se de en este momento; es que antes estaba cerrada, tapada, se avergonzaban, ahora hay un problema porque está saliendo a la luz pública, porque el problema no es que hagan uso de su sexualidad, el problema es que no hay una orientación sexual adecuada para el uso de la sexualidad.

Es lamentable que tanto instituciones educativas como instituciones de salud, como instituciones gubernamentales no les dan esa orientación”, precisó.

Desafortunadamente los servicios de salud pública, les hablan de manera simple y sencilla y les enseñan de una manera teórica de cómo cuidarse para evitar un embarazo, pero esa teoría no va acompañada de un psicólogo o un profesional que les indique cuáles son las consecuencias psicológicas y sociales de hacer uso de su sexualidad temprana edad.

Admitió que los responsables del tema estamos llegando mal a estos jóvenes porque nunca ha habido esa orientación, los jóvenes están aprendiendo de su sexualidad a través de la televisión y el internet, lo que es preocupante porque en la televisión y en el internet la sexualidad no es como debe ser, esa es una sexualidad que vende, comercial, no es una sexualidad de amor, de sentimientos. Esa problemática no está sola, no es aislada, es una problemática de varios sectores y podríamos mencionar muchas cosas, pero lo cierto es que los jóvenes de ahora, están iniciando su vida sexual a más temprana edad y sin ninguna orientación, lo que sí es preocupante.

Dijo que de acuerdo a la información que ellos tienen, las jovencitas inician su vida sexual entre los 13 y 14 años de edad en promedio, “el llamado es a los padres que no dejarlos que aprendan solo por donde quiera, los padres tenemos que orientar a nuestros hijos, sobre las causas y consecuencias de tener una vida sexual activa, pero a veces los padres tampoco tienen esa información, les da vergüenza, miedo y piensan que los hijos están chicos, que no se pueden fijar en eso, pero la realizad es otra”, precisó.

Finalmente admitió que este tema es muy complejo, pero los que deben estar totalmente involucrados es la Secretaría de Educación de Guanajuato que debe tener orientadores en sus escuelas para este tipo de situaciones, la secretaría de salud que debe dar orientación a las escuelas y padres de familia, pero sobre todo debieran tener un área a la que puedan acudir los jóvenes que buscan información al respecto.

Portan monumentos pañuelo verde

Algunos de los monumentos más representativos de Celaya hoy amanecieron con un pañuelo verde amarrado a su estructura como parte del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.

Este sábado en algunos lugares del mundo se celebra el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro; en Celaya amanecieron el monumento a Ignacio Allende, a Francisco Eduardo Tresguerras y algunas estatuas de la Alameda con un pañuelo verde en el que pronuncian por el ‘aborto legal y seguro’.

Ningún grupo o colectivo se responsabilizó de dicha acción, pero a nivel internacional se lanzó la convocatoria para apropiarse de monumentos emblemáticos de la ciudad ‘para resignificar la lucha’.

La campaña que se extendió por distintas ciudades del mundo nació en Argentina hace casi tres décadas y fue en un encuentro realizado en San Bernardo que se acordó declarar un día internacional con el fin de amplificar, a través de ‘un grito global’, las acciones por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

En redes sociales se generaron hashtags para apoyar esta causa, tema que algunos apoyaron y otros reprobaron.

Los monumentos lucieron el pañuelo verde la mañana de este sábado, pero duraron poco pues momentos después fueron retirados.

