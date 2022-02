La vacunación es poca en comunidades de Salamanca, habitantes denuncian olvido de autoridades, estas dicen esforzarse en inmunizar a todos

Cuca Domínguez

Salamanca.- En las comunidades rurales de Salamanca la mayoría de sus habitantes no tienen los esquemas de vacunación contra el Covid-19 completos, incluso hay quienes no tienen ninguna dosis.

“No nos enteramos, de la vacunación; acá no han venido a vacunar como lo hacían con las campañas de vacunación para los niños; a los centros de salud que hay en alguna comunidad cercana no llegan las vacunas tradicionales, menos la de Covid; acá no hay señal de teléfono, menos de internet”, comentaron habitantes de San José de Mendoza, Huaricho y Meza de Aguirre a unos 20 kilómetros al norte de la cabecera municipal.

Al respecto el jefe de la jurisdicción sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, dijo que todo el sector salud ha colaborado para alcanzar a toda la población, incluso el personal del Ejército, apoyado con personal del sector salud, ha realizado barridos de vacunación en las comunidades de Salamanca, si hay alguno que no tiene el esquema puede acudir para que se le complete. Pese a esto, se respeta aquellos que no se quieren vacunar o no quieren completar su esquema.

Sin internet, ni señal, viven aislados

La zona norte carece de red de telefonía e internet, por lo que los habitantes, dicen, están más alejado de la realidad, “tal vez la televisión abierta y de la radio, pero no es suficiente para enterarse de los días que se estará vacunando”, coincidieron.

En Meza de Aguirre, son pocos los que se han vacunado, de acuerdo a la señora Cecilia Patlán Valtierra, quien no está vacunada debido a que, “tiene que bajar a Irapuato o Salamanca, pero hay veces que nos damos cuenta tarde, cuando ya pasaron las vacunas, en el rancho son pocos los que se han vacunado. Aquí habitan más de 100 personas y al menos mis familiares no están vacunados, ni una dosis tienen”, dijo.

Además, pidió que se volteé a ver a las comunidades de Salamanca que no se olviden de los que viven en ellas, porque tienen muchas carencias y pocas veces las autoridades las atienden como en este caso con la vacunación.

En tanto don Abelino Patlán, dijo que él sí está vacunado, pero porque vive en la ciudad de México y ahora que ha regresado a su comunidad, sabe que pocos son los que tienen las dosis.

“Nos dijeron un día que llegaron vacunas, pero solo fueron 30, muy poquitas para este y otros ranchos y solo vinieron una vez. No solo no llega la vacuna del Covid, tampoco llegan otras como la de la influenza y cuando llegan, llegan al centro de salud de El Estanco, pero solo les aplican a los de allá, no alcanzan para los de otras comunidades vecinas”.

En su caso, dijo que sus familiares no están vacunados, porque no tienen forma de salir del rancho, les es difícil trasladarse hasta Salamanca o Irapuato; hay mucha gente que no puede ni moverse; uno que otro que sí tiene el esquema completo, pero porque tiene la posibilidad de salir para el centro, pero faltan muchos, insistió.

En tanto en el Huaricho, José Luis, padre de familia de 2 jovencitas, dijo que allí no han llegado las vacunas, “yo tuve que ir hasta el campo militar de la ciudad de Irapuato porque cuando llegaron a Salamanca no me di cuenta”, incluso dijo que no se enteró del refuerzo y ahora le falta esa dosis.

Acompañado de su esposa y una de sus dos hijas, aseguró que en su comunidad pocos son los que tienen alguna de las dosis, “los que tenemos interés vamos a vacunarnos hasta donde sea, pero hay muchas personas que no tienen ninguna dosis, algunos solo una y los pocos que las tienen todas son aquellos que trabajan en la ciudad y en sus trabajos se las piden o les dieron permiso para irse a vacunar”, aseguró.

Solo dos veces han llevado dosis, asegura delegado

Por su parte el delegado de la comunidad de San José de Mendoza, José Guadalupe Duarte Almanza, dijo que en esta comunidad se tiene un centro de salud y en dos ocasiones han traído vacunas del Covid, “me encargo de notificar y avisar a la gente para que reciban la vacuna, pero no ha sido suficiente, solo dos veces han venido; de ahí en más hay que irlos a buscar a la ciudad a Salamanca”.

“Nosotros como autoridad tratamos de avisar lo más posible, porque hay interés de la gente, me llaman para saber cuándo llegan las vacunas, solo que no tengo la información, pero hago lo posible por conseguirla; porque es posible que mucha gente no ha alcanzado y no ha tenido las vacunas”, dijo.

El delegado dijo que sería bueno que vinieran a las comunidades cabecera de la zona para ahí concentrarse y vacunarse, que los habitantes más alejados no tengan que ir hasta la ciudad, porque muchas de las veces no tienen los medios o no se enteran, concluyó.

Autoriadades sanitarias dicen que vacuna sí llega a comunidades

Por su parte el jefe de la jurisdicción sanitaria 5, de la Secretaría de Salud, Juan Jesús Martínez García, aseguró que a través de los delegados se llega a los habitantes de las comunidades cuando hay alguna campaña, en coordinación de las brigadas correcaminos, la SEDENA, La Guardia Nacional, La Secretaría del Bienestar, los Servidores de la Nacional y se ha llegado prácticamente en todas las comunidades en donde se tienen centros de salud y en donde no se tiene.

De todos los vacunados se tiene un censo y en este viene quién se vacunó desde hace un año que inició el proceso de vacunación nacional y se regresó para que se aplicara una 2da dosis, hay algunos que dicen, “me fue mal con la primera y no me quiero volver a vacunar; o yo con una tengo; o no los encontramos o se fueron a Estados Unidos; pero si estamos llegando a la comunidades” dijo.

Insistió en que de las más de 74 mil dosis de segundas aplicaciones, quedan menos del 10 por ciento, pero les han buscado y no han encontrado, incluso DIF ha apoyado para buscarlos igual que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, “hemos hecho de todo para que nadie se nos quede”, aseguró.

Aseguró que en algunos municipios se les ha ofrecido hasta transporte para desplazarse a aplicarse la vacuna, incluso de no tener acceso al registro para vacunarse, se les imprime en el lugar y se les da en la mano.

“Más bien cada quien tiene derecho a decir que no quieren la segunda dosis o con ésta tengo; pero se llevaron vacunas a adultos mayores en reposo, las casas hogar, los albergues para transición de alguna adicción, incluso con el apoyo de la sociedad civil”, por lo que insistió que sí se han atendido en los esquemas de vacunación del Covid-19 a los habitantes de las comunidades.

