Guanajuato.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, señaló que las largas filas que hubo para vacunar a niños con comorbilidades se debió a que algunos papás no llevaban la documentación necesaria y la inflexibilidad de algunos encargados de llevar el control de a quiénes se les aplicaban las dosis.

Refirió que ayer solamente se pudieron aplicar 1 mil 806 vacunas Pfizer a este grupo poblacional, debido principalmente a estos problemas relacionados con la falta del certificado médico para acreditar el padecimiento del menor.

“Sin registro, teníamos que empezar prácticamente de cero. Lo que nosotros hicimos fue poner médicos, además del personal de vacunación, para que valoraran a los niños y no tuvieran un inconveniente más por no tener el certificado médico. Personas de escasos recursos que no pueden ir a dar vueltas para que tengan el certificado médico y eso fue lo que hicimos nosotros”, dijo.

Además, lamentó que a pesar de que en la aplicación de vacunas no debería importar la derechohabiencia, en clínicas del IMSS y del ISSSTE sí rechazaban a quienes no eran derechohabientes, cosa que no ocurrió en los hospitales a cargo de la Secretaría de Salud del estado.

