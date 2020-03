Falta de recursos de federales afectó al municipio, lamenta alcaldesa

Nayeli Ortega

Pueblo Nuevo.- La alcaldesa de Pueblo Nuevo, Larisa Solórzano Villanueva señaló que la falta de recursos federales afectó enormemente al municipio, pues se perdieron becas y proyectos como el camino que conectaría a los neopoblanos con Salamanca.

“Afectó en todo, antes bajamos mucha gestión de gobierno federal, del PEF y diputados federales; nos ha pegado muchísimo, todas las becas de Próspera ninguna familia de cabecera municipal tiene una sola; es una situación de mucha tristeza y lacerante”, comentó.

Dijo que había entre casi 700 familias beneficiadas con las becas de Próspera, tan sólo en la cabecera municipal, sin contar las 23 comunidades adscritas, y añadió que también se afectaron proyectos como el camino del Canal de Coria que conectaría con Salamanca, en donde sólo se hizo una primera etapa, y aunque ya se habían gestionado recursos para la segunda, estos ‘no bajaron’ y quedó inconcluso.

Larisa Solórzano dijo que ya fue a la Federación para ver qué pasó con el dinero, pero no se ha podido concretar nada, y con la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández dijo no haber hablado del tema.

“Espero que este año se compongan las cosas y como siempre no hay que bajar la guardia, no hay que desfallecer, no hay que cruzarnos de brazos, tenemos que seguir tocando puertas, no podemos en estos momentos detener el desarrollo de Pueblo Nuevo”, señaló.

Comentó que con el convenio firmado con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado, hay varios proyectos como la continuación del Libramiento Norte, la última etapa del bulevar Migrante y Juan Pablo II, así como temas de agua en algunas comunidades.