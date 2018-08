Falta de nuevo a audiencia, jueza de caso Alondra Luna

En abril del 2015, la joven que vive en Guanajuato capital, fue sacada violentamente de su secundaria, separada de sus padres y trasladada a Estados Unidos, por orden de la juez Cinthia Elodia Mercado García

Catalina Reyes

Guanajuato.- Por tercera ocasión consecutiva, la jueza tercera de lo familiar de Michoacán, Cinthia Elodia Mercado García, no se presentó a la audiencia judicial a la que había sido citada ayer por la delegación Guanajuato de la Procuraduría General de la República (PGR) para responder por la restitución equivocada que hizo de la menor de edad guanajuatense Alondra Luna Nuñez a Estados Unidos hace 3 años.

Ahora el argumento, informado mediante un telegrama que llegó ayer mismo a la Agencia del Ministerio Público única con sede en esta ciudad, fue que no fue citada el 13 de julio conforme corresponde al artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Penales de que tenía que ser notificado primero su jefe, o sea, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, para que él le dijera que viniera.

Así lo dio a conocer el abogado de la familia de Alondra, Carlos Alvarado Echeverría, quien además entregó copia a los reporteros del telegrama donde consta la versión anterior.

En entrevista, afirmó que la jueza ya había sido citada el 23 de julio y el 31 de julio y tampoco acudió. Por lo que en este tercer citatorio de ayer, “se supone que si hoy no venía, tenían que girarle una orden de presentación, no de aprehensión, de presentación”. Pero esto no ocurrió.

Y efectivamente, en la copia del citatorio de Francisco Rivero Ríos, agente del Ministerio Público Federal, emitido el 24 de julio a Cinthia Elodia Mercado, se le advirtió que: “No omito manifestar que en caso de no comparecer en la fecha indicada sin causa justificada, se hará acreedora a la aplicación de una medida de apremio en su contra con fundamento en lo señalado en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales”

Ya es indiciada

Destacó que el 21 de mayo pasado, cuando sí se presentó, la juez había declarado en calidad de testigo, pero la fiscalía le cambio su situación jurídica como indiciada. Pero no quiso revelar por cuál presunto delito porque dijo que eso es información reservada.

En abril del 2015 Alondra Luna Núñez una joven que vive en Guanajuato capital, fue sacada violentamente de la secundaria donde estudiaba, separada de sus padres y trasladada a Estados Unidos, por orden de la juez Cinthia Elodia Mercado García que admitió la demanda de una señora llamada Dorotea García, una mexicana residente en Estados Unidos que alegaba ser su madre.

En ese entonces, quedó registrado en video cómo la menor, entonces de 14 años, fue sacada violentamente de la escuela, en lo que pareció un secuestro, y llevada a Estados Unidos, de donde regresó días después tras comprobarse mediante una prueba de ADN que no era la hija de Dorotea. Y sólo después de la intervención de Susana Guerra, directora del Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense y de la gestión del gobernador Miguel Márquez ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A raíz de esta arbitrariedad, ayer, el abogado de su familia, Carlos Alvarado recordó que la demanda la interpusieron contra la juez desde julio de 2015 y apenas ahora se están llevando a cabo las diligencias.

Por lo que consideró que la actuación del Ministerio Público federal “ha sido negligente, ha sido sospechosa. Tantas veces como lo permita la Fiscalía, la juez va a seguir faltando con pretextos. A la siguiente no va a venir y va a presentar un comprobante médico, después va a presenta un comprobante de que se enfermó su hija”.

Así que ahora la jueza michoacana fue citada para el próximo 3 de septiembre a las 12:00 del día.

Acudirán a Corte Interamericana de Derechos Humanos

El abogado advirtió que en virtud de que este asunto no se ha resuelto, acudirán a quejarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, la semana próxima.

