Cuca Domínguez

Salamanca.- Tablajeros e introductores de ganado denunciaron que, por falta de mantenimiento, desde hace más de seis meses el rastro municipal ha registrado fallas y sin aviso se ha suspendido la matanza de reses. Como este lunes, que se quedaron sin matanza y que los pone en situación desfavorable porque no pueden atender la demanda. En tanto, en el rastro municipio se informó que el encargado no estaba y nadie podía dar información al respecto.

Esta mañana, la fila de camionetas con las reses se quedó en espera de poder ingresarlas para el sacrificio: “tenemos un problema en el rastro, ya tenemos 20 días que la situación se ha vuelto más grave. Hoy lunes se acaba de amolar otro aparato del rastro y nadie nos da solución”.

“Nos dicen que un trabajador que anda de vacaciones se llevó el vehículo oficial, que el médico que está anda en una reunión (sic), pero nadie nos da respuesta. Ya estamos hartos, no hay mantenimiento, no hay respuesta, ya no aguantamos, el día que se les pone, no hay matada y nomás no hay solución”, precisó un tablajero.

El tablajero entrevistado dijo, además, que han pagado hasta el doble (500 pesos) para que les maten una res, con la justificación que “la sacrificaron abajo”. Lo que se suma al encarecimiento y escaseo de res, y a la falta de respuesta de las autoridades correspondientes.

Sin respuesta

Los denunciantes destacaron que es lamentable que no prevean este tipo de situación y que ahora perjudican a quienes desde el viernes no han podido matar reses, lo que se representa como escasez en las carnicerías.

“En esta ocasión se nos informó que tienen averiado el polipasto que sirve para levantar las reses, pero la verdad quien sabe cuál sea la realidad porque ya tienen meses presentando diversos problemas y por una causa u otro detienen la matanza. Acudimos al acceso del rastro municipal y trabajadores sindicalizados informaron que el encargado del rastro no estaba ni nadie que pudieran atendernos y tampoco nos podían dar información”.

Correo solicitó información oficial al Gobierno municipal y sólo informaron que están revisando el tema.

