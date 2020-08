Falta de libros y maestros habrá este nuevo ciclo escolar

Yadira Cárdenas

Salamanca. – El dirigente del Movimiento de Bases Magisteriales adherido a la CNTE, Vicente Díaz Quiñones, aseguró que en este inicio de ciclo escolar 2020-2021 enfrentarán un faltante de libros de entre un 10 y 20 por ciento, además del faltante de maestros que deben cubrir plazas y que se estima en la entidad son unos 10 mil.

En el caso del faltante de libros dijo que impactará más en las comunidades más distantes porque se complica el aprendizaje a distancia y son los que requieren los libros de texto gratuitos y los cuadernillos de trabajo.

“Tan sólo en la Escuela Secundaria Alfonso Sierra Partida, tenemos un faltante del 10 por ciento, pero hay planteles en los que llega el 20 por ciento”.

Enfatizó: “Esto se debe a varios factores, primero la Secretaría de Educación Pública (SEP), no cumplió con la entrega completa de libros y la SEG no exigió la entrega completa y se agravó el problema por la deserción de estudiantes de escuelas privadas a públicas, un ejemplo es la secundaria “Alfonso Sierra” llegaron 50 alumnos a los grados de 2o y 3er grado y esos no tendrían libros porque se entregan de acuerdo a la matrícula que se tenía en el ciclo escolar pasado”.

Esos datos se toman en cuenta por parte de la USAE y esos son el número de libros que se consideran.

Dijo que de acuerdo a las cifras que tienen contempladas, tan sólo en Salamanca se estima que unos 500 alumnos de escuelas privadas llegaron a escuelas públicas y esos niños tendrán que esperar la llegada de sus libros, que no se tienen fecha de llegada.

Ante esta situación los padres tendrán que buscar alternativas como bajarlos de Internet o fotocopiar, pero por lo pronto es un problema para el inicio de este ciclo escolar.

Otro tema dijo es el faltante de maestros, se le dijo a la SEG luego de que el 15 de agosto terminaron su contrato 10 mil interinos, por lo que ahora falta esta cifra de maestros.

Por ello se espera que esta primera semana de clases será decisiva y ahí se verá cuántos maestros faltan, pero de inicio hay faltante de maestros.

Finalizó al decir que sin embargo ya se reportan listos para iniciar el ciclo escolar y enfrentar este reto que no es nada fácil, peor igual que la terminación del ciclo pasado lo sacarán adelante.

G.R