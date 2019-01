Falta de gasolina afecta a comerciantes pero beneficia a bicicleteros

Aunque en su mayoría, los vendedores de la zona Centro o Zona Piel comentan la baja en ventas por el desabasto; uno de éstos que vende bicicletas, menciona otra cosa

Jessica de la Cruz

León.- A comerciantes de cualquier tipo en la avenida Miguel Alemán y la Zona Piel, el desabasto de gasolina les ha pegado en sus ventas hasta en un 60%. Mientras que algunos otros locatarios como los que venden bicicletas y accesorios, en esta semana aumentaron sus ventas más de lo común.

Desde los vendedores de frutas y verduras, cereales y otros tipos de alimentos, hasta el peluquero, señalaron que a lo largo de la semana se afectaron sus ventas, ya que comentaron aunque la avenida Miguel Alemán es una de las más transitadas por automovilistas y peatones, la calle está vacía.

“Si estábamos mal, con la gasolina nos acabamos de amolar; no hay transporte ni movimiento, la ciudad está sola. Afectaron las escuelas y los trabajos; no está bien que vivíamos está situación en México, no estamos en Venezuela”, comentó Rocío, vendedora de verduras en el Descargue Estrella.

En cambio, para el señor Joel, quien es peluquero en esta misma avenida, señaló que sus ventas bajaron entre un 50 a 60% y la mayoría de los locatarios están igual, porque no tienen ventas; pero que es una situación a la cual se tienen que acostumbrar, porque hubo un cambio de gobierno y de partido.

Por su parte, Gustavo, quien tiene negocio de bicicletas, argumentó que sus ventas se mantienen, pero esta semana vendió dos vehículos no motorizados, lo que anteriormente no sucede para estas fechas, además de otros accesorios para las bicicletas.

Otro de los puntos referentes de la ciudad, que es Zona Piel, se encuentra solo, así lo expusieron algunos de los comerciantes diciendo que a lo largo de la semana ha estado solo porque la gente prefiere utilizar el poco combustible para otros servicios y no para ir a comprar, incluso no hay compradores foráneos.

