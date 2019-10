Falta de ética en las familias, motivo de delincuencia en los hijos: Oviedo

Ricardo Narváez Martínez recordó que el Código de Ética fue publicado el 13 de febrero de este año y está compuesto por 15 artículos

Lulú Vázquez

Guanajuato.- A ocho meses de su publicación, el Congreso del Estado hizo la presentación oficial del Código de Ética bajo el cual debe conducirse el personal del Poder Legislativo.

Durante la presentación, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jesús Oviedo Herrera refirió que la falta de ética en algunas familias ha derivado en que los hijos sean delincuentes, por lo que señaló que los valores y los principios deben aplicarse en todos los espacios.

“Algo que a veces minimizamos en la educación con nuestros hijos es la falta de ética, esta falta de honradez, esa falta de decencia, nos tiene en donde estamos en los problemas que estamos porque empieza de manera sencilla el tema y hay familias que pierden de vista completamente la ética, y son las familias de los delincuentes porque ya no saben, no tienen por donde, no hay dirigencia y no tienen objetivo. Y hoy estamos inmersos en esto, por eso tenemos que ser conscientes para generar la sociedad que queremos, que nos merecemos”.

Manifestó que de manera constante se generarán actividades para que el código no quede en un cajón.

Por su parte, el secretario general del Congreso del Estado, Ricardo Narváez Martínez recordó que el Código de Ética fue publicado el 13 de febrero de este año y está compuesto por 15 artículos, los cuales “es responsabilidad de los servidores públicos, conocerlos y respetarlos”.

