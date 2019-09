Falta de comunicación entre pobladores empeora el desabasto de agua: CEA

Angélica Casillas resaltó que para atender este problema son necesarios los recursos federales, la falta del liquido se presenta no solo en el municipio sino en todo el estado

Daniel Vilches

León.- En León hay desabasto de agua, pero por la falta de comunicación entre los pobladores, muchas veces no son atendidos. Lo anterior lo resaltó la titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Angélica Casillas.

La funcionaria estatal resaltó sin dar mucho detalle, que los recursos federales para esta dependencia son indispensables para atender estos desabastos, no solo en León sino en todo el estado.

Destacó que la CEA cuenta con proyectos para ello, y que espera que para el cierre del 2019, haya 120 millones de pesos de recursos federal.

“Aquí en León hay desabasto, nomás que a veces no lo decimos, pero hay desabasto y hay gente que dice que es horrible llegar a la casa y no puedes ni bañarte. Esas voces son las que a veces no son escuchadas”.

Con estos recursos, en colaboración con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) se trabaja en líneas de condición; reducción de fugas, sectorización, plantas de tratamiento, ampliaciones de redes de agua y rehabilitaciones.

“¿Qué es lo que tenemos que hacer en Guanajuato? Contar con los recursos para acceder a los recursos”, subrayó.

En cuanto a los recursos federales que se esperan para el próximo año, la titular de la CEA, señaló que éste no viene tan positivo para la entidad, sin embargo es optimista, pues en este año, de los aproximadamente 50 millones de pesos, se incrementó a más de 70 millones de pesos y espera cerrar el año con los 120 millones de pesos.

