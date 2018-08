Falta de barda facilita robos en kínder: Ortiz

El titular de Seguridad Ciudadana desmintió a la directora, quien indicó falta de patrullajes

María Espino / Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante los robos que han ocurrido en el kínder José Aguilar y Maya, el titular de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz Muñiz, aseguró que hay recorridos permanentemente por la zona para minimizar los delitos, pero el hecho de que no está bardeada facilita a que se metan, además mencionó que hay cámaras de vigilancia cerca en donde monitorean lo que ahí pasa.

“Ahí en ese lugar hemos estado haciendo operativos constantes y eso lo tenemos documentado con los operativos constantes (…) y con las personas que se han detenido (…) por faltas administrativas, algunos con portación de arma blanca y otros con portación de droga ya sea marihuana o crystal”, indicó el titular de Seguridad Ciudadana.

Esto contradijo a lo declarado por personal de esta escuela que aseguran que no hay vigilancia policial, por lo menos durante el día, pues dicen que no ven elementos de la zona y que a decir de los vecinos, tampoco hay por las noches y por ello han insistido con la Dirección de Seguridad Ciudadana para que implementen más apoyo de vigilancia en la zona.

Ortiz Muñiz mencionó que en lo que compete a la Dirección de Seguridad Ciudadana, han propiciado las reuniones con vecinos de esta zona, principalmente con los que viven por la Calzada de Guadalupe, con el objetivo de hablar sobre las estrategias a implementar para minimizar la inseguridad y trabajar de manera organizada con los ciudadanos; dijo sobre el bardeado, es algo que la Secretaria de Educación del Estado y ellos deben resolver ese tema.

Desconoce SEG monto de lo robado

Luego del saqueo que sufrió el preescolar, el secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, dijo que aún no se tiene cuantificado el monto de lo robado, pero lo calificó como mínimo, al señalar que no tienen muchas cosas de valor; no obstante el plantel sí tuvo destrozos.

“No son centros que tengan equipo caro, equipo electrónico, entonces tampoco hay valores, desafortunadamente luego hacen más daño los destrozos pensando que hay bienes caros cuando no los hay, equipo de cómputo no lo hay, pero sí hay destrozos que luego tenemos que arreglar, sobre todo con la urgencia de la cercanía del arranque del ciclo escolar”, explicó el secretario.