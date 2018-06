Falta de apoyo deja sin agua a escuela

La poca cooperación de padres y autoridades en primaria ‘San Clemente’ pone en riesgo a alumnos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La escuela primaria federal Juan B. Diosdado mejor conocida como ‘San Clemente’, adeuda poco más de 248 mil pesos al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag) lo que ha provocado el corte del servicio de agua potable y que al menos una alumna de sexto grado enfermara de las vías urinarias, esto ante la nula participación de los padres de familia y la escasa ayuda de las autoridades educativas y municipales.

Ya me han traído notificación de que se adeuda mucho (…) ¿de qué nos sirve que hayan arreglado los sanitarios si no tenemos agua? Sólo una vez a la semana y es con lo que se llenan los tinacos, estamos trabajando sin ningún apoyo, la indicación que me hacen mis autoridades es que pague poco a poco, pero no hay dinero ni para la papelería o el material de aseo”

Sofía Gómez, Directora del plantel