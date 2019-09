Falta buena voluntad del gobernador para reabrir la ‘Ciudad de los Niños’: sacerdote

El padre Pedro Gutiérrez afirma que se cumplen con todos los requisitos para que el albergue funcione nuevamente pero el DIF estatal le ha negado la reapertura

Salamanca.- El Padre Pedro Gutiérrez Farías, señaló que el DIF Estatal continúa negando el permiso para que vuelva a operar la ‘Ciudad de los Niños’ a pesar de que se cumple con todos los requisitos, por lo que hace falta dijo, “quizá la buena voluntad del Gobernador”, esto cuando se cumple el 32 aniversario de fundación del albergue este 28 de septiembre.

A pesar de que el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del estado de Guanajuato, hace cinco meses determinó que no hay suficientes elementos en contra del sacerdote por las denuncias de maltrato físico y sexual en contra de los menores que albergaba en la ‘Ciudad de los Niños’, el clérigo señala que no se le ha otorgado el permiso para reabrir el lugar, y desconoce el motivo por el cual el DIF Estatal se lo ha negado.

“Seguimos insistiendo aunque parece que vamos adelantados, pero pues hay un tiempo que ya se pasó y nada más que cómo que le buscamos patitas al gato, lo único que falta es el permiso del DIF estatal y ya lo hemos buscado en varias ocasiones, pero hay que tener paciencia, tantita prudencia, aguante y humildad, falta quizá la buena voluntad del Gobernador”

Mencionó que esta situación frena el proyecto para recuperar a los menores a los que se les brindaba atención en el albergue, con los cuales no ha tenido contacto, “tenía 76 niños y no los he vuelto a ver, yo quisiera recuperarlos a todos pero no sé dónde están”.

El Padre Pedro Gutiérrez Farías, señaló que las instalaciones están listas para brindar la atención a los menores que puedan regresar a la casa hogar, e incluso se han recibido nuevas peticiones del estado, el país y el extranjero, sin embrago a falta del permiso estatal todo está frenado.

“No se nos dice porque, pues frenan y frenan y no nos ayudan, este sábado 28 es el 32 aniversario de la fundación de la Ciudad de los Niños y no habrá festejo, ahorita lo que pedimos es que recen y pidan por nosotros”, mencionó.

