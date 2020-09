¡Falso!, no se cayó sistema durante primer día de canje de placas: Diego Sinhue

María Espino

Guanajuato.- El próximo lunes se definirá si los Gobernadores que integran la Alianza Federalista abandonan o no la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) bajo el argumento de no lograr dialogo y acuerdos sobre el manejo de la pandemia con gobierno Federal, tema que será analizado el próximo lunes en la reunión que tendrá lugar en Chihuahua.

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato, manifestó lo anterior y expresó que abandonar la CONAGO no es algo contra mandatarios de otras entidades simplemente resaltó que, los que integran la Alianza Federalista han visto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no atiende las peticiones que le han hecho y no da respuestas concretas.

“No es un tema contra la CONAGO, es una confederación de Gobernadores, no es un tema contra otros Gobernadores, lo que queremos es que el modelo sea agotado por que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos escucha pero no nos da respuesta. No hay respuesta puntual a nuestras peticiones que son muy claras: recurso extra para para el COVID-19, un fondo para reactivar la economía; son muy puntuales el tema de las energías renovables que continúen los apoyos y no encontramos ese eco con el presidente por eso se tomó la posibilidad, no hay una decisión tomada, el lunes que viene estaremos reunidos los de la Alianza Federalista y ahí se tomará la decisión”.

Indicó que, desde su punto de vista, considera que no es prudente y no se debe abandonar la CONAGO ya que la confederación es algo que va más allá una simple reunión con Andrés Manuel López Obrador pues reconoció que hay muchos trabajos que se han realizado que son muy productivos.

Aunque Diego Sinhué Rodríguez resaltó la importancia que tiene el hecho de que los gobernadores manifiesten la decepción que han tenido ante la no respuesta de parte de AMLO: además señaló que de la última reunión que tuvieron a la fecha se han calmado un poco los ánimos de algunos mandatarios, sin embargo apuntó que no hay nada definido y habrá que esperar al próximo lunes para ver qué decisión toman.

