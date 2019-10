Falló Federación en inteligencia e investigación contra crimen

Sophia Huett señaló que el incremento en el delito comenzó a migrar a partir de que que comenzara el combate al huachicol ya que los malhechores no se van a ‘quedar sentados’ por cerrarles la fuente de ingresos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los niveles de violencia y de inseguridad que se viven en Celaya son la consecuencia de que el gobierno federal planeó de manera adecuada el combate al huachicol y perdió de vista que los criminales no se iban a quedar sentados viendo cómo les cerraban las tomas de combustible, señaló la Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett López.

Reveló que a la fecha, el estado de fuerza en el municipio es de alrededor de mil 600 elementos, de los cuales 150 son de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), 700 policías municipales y 700 de la Guardia Nacional enviados por la federación. Sin embargo afirmó que no se trata solo del despliegue policíaco que pueda dar en el municipio, sino de las labores de inteligencia y de investigación que deben realizarse, y que permitan ubicar, detener y neutralizar a los delincuentes.

Esto a propósito de que hace unos días, la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado aprobó solicitar a la presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez un informe sobre el estado de fuerza que opera en el municipio y las acciones para el fortalecimiento de sus corporaciones.

A decir de Sophia Huett “cuando existe el combate a un delito federal, la estrategia no puede ser solamente cerrar la llave, tiene que ir acoplado a una estrategia de contención criminal, no supongas que por cerrar una llave, el criminal se va a sentar en su silla y decir que ya no tiene otras fuentes de ingreso. Ese criminal buscará otras fuentes de ingreso”.

Por lo que, reiteró que el incremento en el delito de extorsión y de robos de vehículos en el municipio de Celaya se dio a partir de febrero pasado, “prácticamente después de que en enero nos quedamos sin gasolina, es decir, empezaron a migrar; nosotros por nuestra parte como autoridad estatal y los municipios por su parte tuvimos que redoblar esfuerzos pero si uno realiza acciones en materia de seguridad tienen que ir los esfuerzos coordinados y viendo el alcance final que es el bienestar del ciudadano, sí proteges el recurso federal que es la gasolina o el hidrocarburo pero entonces en dónde está tu estrategia de protección al ciudadano”.

