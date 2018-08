Falló Conagua en su compromiso con Presa El Zapotillo: MMM

Mientras que el delegado de la Conagua señaló que este es un asunto de voluntad política que tendrá que concluir el gobierno de AMLO, pues sólo falta el acueducto que van a instalar desde Jalisco

Lorena Ramírez

Irapuato.- La construcción de la Presa El Zapotillo en el municipio de León, podría aplazarse hasta la próxima administración por falta de recursos, así lo informó el delegado de la Conagua, Humberto Navarro de Alba, quien confió en que las nuevas autoridades puedan conseguir la inversión para concluir el proyecto.

El delegado señaló que este es un asunto de “voluntad política” que tendrá que concluir el gobierno de AMLO, pues la falta de presupuesto es un impedimento para que la obra del acueducto de la presa se realice en la actual administración. No obstante, confió en que la obra no se postergue por más tiempo.

“Lo importante es que la viabilidad técnica de esta obra está garantizada, falta una parte presupuestal que se refiere al acueducto, que son más de 130 kilómetros desde los Altos de Jalisco a Guanajuato, tenemos que determinar cómo va a llegar y debido a las condiciones del ejercicio fiscal, hay que decirlo, difícilmente podremos alcanzar a generar los recursos”, comentó el delegado.

Aseguró que será tarea del nuevo dirigente de la Conagua, convencer a la federación del alto impacto de la obra y el beneficio para las dos entidades involucradas, resaltó que la inversión pendiente es mínima, pues el casco o canasta ya se realizó.

“No tengo duda de que se tiene que plantear y que los titulares hagan eco en este esfuerzo y puedan consolidar este sueño que se ha acariciado desde hace más de 30 años, hay un avance significativo; el embalse o la tacita ya está, solo falta el acueducto. Confío mucho en que con la suma de voluntades se pueda logar”, señaló.

Por su parte, el gobernador del estado señalo que la Conagua ha fallado en su compromiso de la Presa el Zapotillo, pues no se ha realizado la reunión para conocer el estatus de la presa, proyecto e inversión, señaló el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez.

Esto pese a que el delegado de la Conagua afirmó que la reunión entre Personal de la Conagua y el gobernador se efectuará la próxima semana.

Trae movimiento de obra paro estamos esperando la reunión con Conagua, quedaron muy formal de recibirnos de ver el tema no nos la han dado y es urgente para ver el estatus y la decisión que se tomó en torno al tema. Aquí hay de dos sopas, si le van a entrar ahorita, que no digan y si no, que lo dejen para el próximo gobierno, yo creo que les alcanza para hacer, es muy importante”, comentó

Aunque aseguró que al tratarse de un decreto Presidencial es difícil su cancelación, sin embargo se requiere de volver a licitar o bien activar la voluntad política de los tres niveles y realizarlo por medio de obra gubernamental.

JJM