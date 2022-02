El actor Xavier Marc, popular por su participación en novelas como ‘Mundo de Juguete’ o ‘María Belén’, falleció a los 76 años de edad

Redacción

Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó del fallecimiento del actor y director Xavier Marc, a sus 76 años de edad.

No se reveló la causa de su muerte, pero algunos reportes especulan que se pudo haber tratado de un suicidio.

Fallece el actor mexicano Xavier Marc a los 74 años de edad. Sus últimas actuaciones fueron en Tenias que ser tu y La mexicana y el güero. Los primeros reportes indican que el actor se quitó la vida lanzándose de la terraza de su apartamento. QEPD pic.twitter.com/WcUTsyp0Rc — Raúl Brindis (@raulbrindis) February 19, 2022

Xavier Marc era un primer actor reconocido y de mucha experiencia. Estudió actuación en la Escuela de Artes Teatrales del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Estudio de Dimitrio Sarrás, en la Academia de Uta Hagen y Bergboff en Nueva York, además fue becado por el Gobierno francés para estudiar en París los métodos Brecht y Stanislavski.

Debutó como actor en el teatro con la obra La comedia de las equivocaciones con Héctor Bonilla en el 1960; en cine, participó en la película norteamericana The Time and the Touch con Vicky Cummings en el 1962; y en televisión hizo la telenovela Cumbres Borrascosas con Manuel López Ochoa y Lorena Velázquez en el 1964.

@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Xavier Marc.



Actor, director y docente mexicano, con una amplia trayectoria en televisión.



A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/MNjEoiWXWc — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) February 19, 2022

Asimismo, participó en telenovelas mexicanas como El amor tiene cara de mujer, Mundo de juguete, El niño que vino del mar, María Belén, y su último trabajo fue en La mexicana y el güero, de Televisa.

