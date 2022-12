Con una edad de 95 años, el papa emérito Benedicto XVI falleció a tan solo un día de concluir el 2022

Vaticano.- La muerte del papa emérito Benedicto XVI conmocionó al mundo entero este sábado 31 de diciembre. Desde hacía algunos días, el actual papa Francisco, anunció que la salud de Joseph Aloisius Ratzinger era delicada. Pidió a los feligreses que tuvieran al sacerdote entre sus oraciones para su pronta recuperación. No fue sino hasta las 9:30 a.m. hora del Vaticano que las oficinas centrales declararon a través de sus redes sociales del deceso del ex pontífice.

Benedicto XVI, quien sorprendió al mundo tras su renuncia en 2013 al papado, falleció de vejez. Esto según fuentes oficiales del propio Vaticano. La salud del ex pontífice ya se había deteriorado desde la Navidad, y venía en detrimento. La habitación en la que era cuidado por cuatro laicas consagradas, estaba ubicada en el primer piso del Monasterio Madre de la Iglesia del vaticano.

Fallece papa emérito Benedicto XVI

Al parecer, se espera que, pasados los rituales que señala la iglesia católica, Benedicto XVI sea enterrado el 5 de enero. Los rituales para el ex papa también abarracarían un pequeño proceso de momificación. Este podría correr a cargo de los especialistas de la familia romana Signaracci. Son ellos los encargados de este tipo de trabajos para el papado desde 1963.

Se espera que el evento sea masivo. Hasta el momento, a pesar de la noticia, el papa Francisco no ha cambiado su agenda para poder trasladarse al Vaticano. Se espera también que varios líderes y figuras importantes del medio político, artístico y deportivo asistan a este funeral.

Fallece papa Benedicto XVI el último día del año. Foto: Especial

Un papa revolucionario

Joseph Ratzinger sorprendió a propios y extraños cuando en 2013 renunció oficialmente a su cargo como máxima cabeza de la iglesia católica. Lo que no había ocurrido en casi 700 años. La versión oficial señaló que se debía a la falta de fuerza para poder continuar. Asimismo, él declaró que renunciaba al cargo más no a la cruz.

Sin embargo, algunos especulan que se le orilló a renunciar por las aperturas que tenía en el campo social en favor de la libre expresión de otras religiones, sus textos en favor de la comunidad LGBT, la sexualidad responsable, la eutanasia y el aborto. Lo que hacía molestar a sectores ultraconservadores. Asimismo, le tocó lidiar con la serie de escándalos con los que tuvo que lidiar durante su papado.

AMLO desea recuperación de Benedicto XVI debido a su grave estado de salud. Foto: Especial

Su paso por Guanajuato

Fue hace más de 10 años que miles de guanajuatense tuvieron la oportunidad de ver pasar al papa en el famoso papa móvil.

De los primeros discursos que otorgó al pisar suelo mexicano fue en favor de la promoción a la libertad religiosa:

“Esa dignidad se expresa de manera inminente en el derecho fundamental a la libertad religiosa en su genuino sentido, en su plena integridad. Nadie queda excluido por su origen o creencias de esta misión de la Iglesia, que no entra en competencia con otras iniciativas, privadas o públicas, es más, ella colabora gustosa con quienes persiguen estos mismos fines”, se expresó Benedicto XVI.

