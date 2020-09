Fallece la vedette Wanda Seux

Redacción

Los Ángeles.- Ron Jeremy, un actor de cine porno de 67 años, ha sido acusado este lunes de 20 nuevos cargos de violación y delitos sexuales, incluido uno que involucra a una niña de 15 años.

La nueva denuncia de una docena de mujeres se presentó ante la Fiscalía de Los Ángeles, que ya se encuentra investigando otras acusaciones previas.

Ron Jeremy, uno de los nombres más importantes de la industria del cine para adultos, ya había sido acusado en junio de violar a tres mujeres y agredir sexualmente a una cuarta en incidentes que se remontan a 2014. Los nuevos cargos elevan el número de sus presuntas víctimas a 17, que van desde los 15 a los 54 años, y abarcan un período de 16 años, según informó la oficina del Fiscal del Distrito en un comunicado.

El hombre sin embargo se ha declarado inocente en una comparecencia ante el tribual, al igual que lo hizo con los cargos anteriores. “¡No puedo esperar para demostrar mi inocencia en el juzgado! Gracias a todos por todo el apoyo”, escribió en Twitter.

El acusado, que ha aparecido en más de 2.000 películas para adultos a partir de la década de 1970, está acusado de agredir sexualmente a un joven de 15 años en una fiesta al norte de Los Ángeles en 2004. Se alega que muchos de los otros incidentes tuvieron lugar en un bar de West Hollywood que frecuentaba, según el comunicado.

“Nunca he violado ni violaría a nadie. Todas las acusaciones graves han sido investigadas por la policía y desestimadas por los jueces, al igual que la mayoría de las acusaciones de ‘manoseos’. Nunca he sido acusado ni he pasado un día en el tribunal por nada de esto”, dijo hace dos años a la revista ‘Rolling Stone’.

En caso de que fuera encontrado culpable, el hombre podría enfrentar una posible sentencia de prisión máxima de más de 250 años a cadena perpetua.

LC