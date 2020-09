Fallece exintegrante de Garibaldi, Xavier Ortiz

Redacción

España.- Una de las canciones más recordadas del grupo español de pop Mecano, de los años 80, es sin duda el 7 de septiembre que recuerda un aniversario, una historia que fue inspirada en la vida de su escritor: Nacho Cano

El tema fue lanzado en 1991 y estuvo nominado a los MTV Video Music Awards por el público.

Es una canción que trata, en líneas generales, sobre rupturas amorosas y del sentimiento de nostalgia que a veces podemos sentir al revivir viejos momentos con alguien con el cual compartimos cosas importantes.

Nacho dedicó esta canción a la escritora y poeta asturiana Coloma Fernández, a quien conoció el 7 de septiembre de 1981 en un club nocturno de Madrid.

“Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de 8 años, fue una historia preciosa, intensa, muy potente un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida”, dijo Fernández a Vanity Fair.

“Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo”, cuenta la autora sobre la canción escrita a partir de una historia que ella misma protagonizó.

La canción tuvo tanto éxito la composición que el mismo año de su publicación, se colocó dentro de los primeros lugares en el top de Los 40 musicales.

El video fue lanzado en el transcurso de 1991 y ocurre dentro de una fábrica.

