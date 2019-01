Fallece el dueño de la marca ‘Cleto Reyes’

Mauricio Sulaimán, se unió a las condolencias por el fallecimiento de Alberto Reyes, quien, a pesar de no haber sido boxeador, es un personaje especial en el mundo del pugilismo

CDMX.- El mundo del boxeo sufrió un duro golpe. El mexicano Alberto Reyes, dueño de la prestigiosa marca de guantes de boxeo ‘Cleto Reyes’, falleció a los 66 años de edad.

La noticia fue confirmada por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, quien expresó su sentir en redes sociales.

“Con profunda tristeza y gran consternación me he enterado del sensible fallecimiento de un gran amigo de todos, Alberto Reyes, que Dios lo tenga en su Santa Gloria y brinde fuerza y resignación a sus hijos y esposa durante este difícil proceso de aceptación”, publicó.

Don ‘Beto’ Reyes nació el 4 de abril de 1952 y fue el cuarto hijo de ‘Cleto’ Reyes, creador de la empresa; en 1970 abandonó sus estudios para dedicarse al trabajo junto a su padre y fue determinante para que don Cleto registrara la marca que es conocida mundialmente.

Tras el fallecimiento de Cleto Reyes en 1999, Alberto asumió totalmente el negocio familiar de la creación de guantes, mismos que han utilizado pugilistas de la talla de Muhammad Ali, Julio César Chávez y Floyd Mayweather Jr.

En abril del año pasado la empresa celebró 73 años; ‘Beto’ Reyes fue inducido al National Boxing Hall of Fame de California, Estados Unidos, en 2016, junto a su padre, quien fue exaltado de manera póstuma.

