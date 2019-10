Fallece el ‘Doctor Domínguez’, héroe irapuatense

Roberto Domínguez Herrera será recordado como alguien que vivió para servir y ayudar a los demás, siempre con honestidad, con una convicción y lealtad inquebrantable

Nayeli García

Irapuato.- La ‘Ciudad de las Fresas’ está de luto. Este miércoles murió Roberto Domínguez Herrera, un hombre que durante sus 94 años de edad vivió para servir y ayudar a los demás, siempre con honestidad, con una convicción y lealtad inquebrantable por una ciudad que siempre lo recordará al ‘doctor Domínguez’ como un verdadero ‘héroe’ de Irapuato.

“Señor de aquí en adelante vamos a compartir tú y yo, tú me das y yo reparto, y empecé a repartir”, fueron algunas de las palabras que llegó a compartir el doctor Domínguez en vida y que fue la filosofía con la que siempre vivió y difundió, pues él decía que había ayudado a muchos, pero siempre de forma anónima.

El doctor Roberto Domínguez Herrera nació para servir a los demás y lo demostró a lo largo de 90 años de vida y más de 60 dedicados para servir a la ciudad de Irapuato, pues desde que nació el 26 de marzo de 1928 en el barrio de Tepetapa en Guanajuato Capital, su vida estuvo marcada por el trabajo duró, pues de limpiar los escusados en el hospital de la ciudad, llegó a graduarse como Químico Farmacéutico Biólogo.

“No tengo dinero porque no me interesa, siempre quise ser, no tener, para mí es más grande mil veces ser que tener”, fue una de las frases más replicadas por el doctor Domínguez, quien fue más que uno de los fundadores del Cuerpo de Bomberos de Irapuato, el cual empezó a integrar desde el día que llegó a Irapuato, el 29 de marzo de 1959 y que dos horas después ya andaba organizando a la gente para apagar el incendio en un almacén de petróleo.

Tres años más tarde, fundó el Cuerpo de Bomberos en compañía de otras 12 personas, en donde permaneció por más de 20 años.

Su trayectoria fue reconocida en el 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, al otorgarle el Premio Nacional de Protección Civil 2013 en el campo de Ayuda, quién describió al doctor como “un innovador que puso su creatividad al servicio de Irapuato, fundando el cuerpo de bomberos, el banco de sangre y el departamento de protección civil”,

Una de las anécdotas más contada por Roberto Domínguez, fue sobre su participación en la inundación de 1973, en donde exigió al presidente municipal dar aviso al presidente de la República, Luis Echeverría sobre la tragedia de Irapuato, y en la visita del presidente le dijo: “lo están engañando”, y lo llevó a ver la destrucción de la ciudad, lo que desencadenó un sinfín de ayuda para reconstruir a Irapuato.

Hoy los amigos, políticos, conocidos y desconocidos lamentan la muerte de un hombre vivió hasta el último día de su vida para servir y ayudar a los demás, siempre en espera de recibir visitas en su casa, que antes fuera la Dirección de Protección Civil de Irapuato, ubicada en el centro de la ciudad, en donde nunca se le negó a nadie y siempre los recibió con alegría y orgullo de ser el empleado número 1087 de la administración municipales, pues fue hasta el último día consultor de la corporación y un amigo llenó de experiencia y de sabios consejos.

