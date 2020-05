Fallece Dave Greenfield a causa del coronavirus

Agencias

Ciudad de México.- Como cada año, la industria de la moda esperaba con ansia el desfile de luminarias que pasan por la escalinata del MET Museum of Art en Nueva York con un despliegue impresionante de producción, para luego dar paso a una extraordinaria exposición dedicada a alguna temática en particular que resuena dentro de la industria de la moda y que la mantiene viva. Este año la temática sería Time: Fashion and Duration, una retrospectiva sobre las influencias de la moda del pasado con la del presente. Pero debido a la contingencia mundial, el consejo de organización de la gala decidió posponerla hasta nuevo aviso.

Sin embargo, para mantener alerta al público y aún más a la expectativa de que es lo que le espera a la exposición del MET este año, Vogue y Anna Wintour crearon una alternativa digital para mantener viva la MET Gala. A través del canal oficial de Youtube de la revista Vogue, en su edición estadounidense, posteó desde el lunes una serie de videos con los que conmemoraron la historia de la gala más importante de la industria de la moda contemporánea.

Para comenzar, Anna Wintour realizó la bienvenida a la velada. Además de hablar de un panorama general de la situación actual hizo un comentario sobre el verdadero motivo y el corazón del porqué se realiza esta gala.

“Para el público debe ser una noche de glamour en donde ves desfilar a tus celebridades favoritas de la mano de increíbles y talentosos diseñadores, pero la MET Gala va más allá”, refirió. La editora de Vogue dejó ver que, sin lo recaudado por la gala, el instituto de costura del museo enfrentaría un mala situación, además de que los fondos recaudados también funcionan como impulso para jóvenes talentos que sueñan con mostrar algún día sus creaciones en este inmaculado museo de arte.

Como medida alternativa a este paro de actividades del MET Museum, Anna creó de la mano de Tom Ford una nueva iniciativa llamada A common thread, que tiene como objetivo principal seguir recaudando fondos para el Costume Institute del museo y que hasta ahora ya lleva 5 millones de dólares recaudados. Así invitó a los espectadores a donar y apoyar la iniciativa, enseguida dio paso a la talentosa Florence Welch que hace 10 años actuó para la audiencia de la MET Gala y ahora regresaba para interpretar U’ve got the love.

Narrado por el editor de Vogue, Hamish Bowles, presentaron un video con una completa retrospectiva de la gala desde sus inicios en los setenta, gracias a la editora y columnista Diana Vreeland, que falleció en 1989.

Para continuar con la velada la supermodelo Naomi Campbell repasó sus looks más icónicos con los que desfiló por la escalinata del MET, desde su primera aparición en 1990 con un Gianni Versace hasta el Valentino de encaje y plumas rosas de la alfombra rosa del año pasado.

Para darle un toque de locura y diversión al momento, Liza Koshy quien fuera host de la red carpet de la MET Gala por dos años consecutivos reaccionó a varias de sus entrevistas en las dos entregas pasadas de la gala. Sin duda, este fue un momento interesante y divertido.

