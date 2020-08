Fallece adolescente de 14 años por COVID-19 en León

Staff Correo

Irapuato. – Irapuato se sumó al paro nacional de los trabajadores sindicalizados de Telmex. Unos 80 trabajadores se manifestaron en 2 sedes, para exigir que se analicen las condiciones salariales y prestaciones como la jubilación, que pretenden eliminar con la contratación de nuevos empleados.

La pandemia por Covid-19 pospuso la revisión de las condiciones laborales y prestaciones de los trabajadores sindicalizados de Telmex que estaba prevista para abril pasado. Este miércoles unos 80 trabajadores dejaron sus obligaciones labores en las instalaciones ubicadas en el Fraccionamiento Gámez y en Montes de las Cruces, para exigir sus derechos.

“Siempre ha habido este acercamiento con las autoridades y lo que lo que hemos planteado es agotar todas las instancias antes de cualquier conflicto, sin embargo pues ya en abril no se pudo se pospuso hasta junio y bueno pues ha estado también de la misma manera la pandemia por seguridad pues tampoco podemos tener asambleas nacionales y locales, a nivel nacional tenemos el emplazamiento a huelga, pero hoy también se reúnen la Secretaría del trabajo con todas las partes, vamos a esperar a que haya una solución”, dijeron los sindicalizados de Telmex.

Al asegurar que los jubilados también se suman a la manifestación, pero desde sus hogares, por ser un sector vulnerable a Covid-19, los trabajadores insistieron en la urgencia de que sus prestaciones laborales se garanticen.

“Lo que se está solicitando precisamente es que la cláusula 149 de jubilación que esa no se toque para nada, la empresa lo que pretende es simplemente decir que ya sus finanzas no son suficientes y quitarla para los nuevos los nuevos ingresos, el sindicato no está de acuerdo tenemos pendiente varios temas como las vacantes, como el asunto de los almacenes que no tenemos materiales, no tenemos herramientas para trabajar y principalmente también tenemos lo que es la separación funcional que también está pendiente”.

Celaya se une a paro también

Trabajadores sindicalizados de Teléfonos de México sección 12 de la región Celaya realizan paro de labores en todas sus oficinas debido a que la empresa pretende eliminar la jubilación a los empleados de nuevo ingreso.

El paro comenzó la media noche del martes, y esta mañana el personal sindicalizado asistió a las oficinas pero dejó de laborar y se instalaron afuera de las instalaciones de Telmex, en donde colocaron pancartas en donde establecen que están en contra de esta nueva disposición. Terminará a las 11:59 de la noche de este miércoles.

El paro laboral se debe a que los trabajadores sindicalizados piden revisión del contrato colectivo de trabajo para que no desaparezcan la cláusula 149 de la jubilación.

Los manifestantes señalaron que en medio de la negociación contractual, el sindicato demanda mantener el mismo esquema de jubilación para nuevos trabajadores y que no están dispuestos a negociar.

Señalaron que es un paro nacional, debido a un estancamiento en las negociaciones del contrato colectivo de trabajo 2020-2022 con Telmex y en el cual participaron todos los centros de trabajo de Celaya, entre ellos las oficinas ubicadas en Avenida Las Fuentes y los operativos ubicados en Corregidora en el centro, en Tampico en el Barrio del Zapote y la zona industrial.

A través de un comunicado, el Sindicato señaló que el principal problema es la cláusula de jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso, quienes sólo tendrían como opción una Administradora de Fondo para el Retiro (Afore) y no el esquema que actualmente tienen todos los trabajadores activos.

Los trabajadores buscan, en principio, aprobar una prórroga para mantener las negociaciones en cuanto al incremento salarial, y mantener el contrato colectivo sin cambios, especialmente en jubilación.

Información de Luz Zárate y Nancy Venegas/Eduardo Ortega

G.R