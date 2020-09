Fallas técnicas han impedido la obligación del cubrebocas en el transporte

María Espino

Guanajuato.- Obligados por la necesidad económica y la falta de empleo en el municipio de Xichú, las cuatro personas fallecidas al interior de la mina El Cubo la mañana del viernes, salieron de su lugar de origen en busca de oportunidades laborales, deseo de superación que terminó en una lamentable tragedia.

De los fallecidos uno, Luis Daniel Alvarado Valdez de 17 años de edad, hasta el jueves anterior trabajaba al lado de su padre Marino Alvarado Valdez en una construcción que se efectúa en la ciudad de Silao, de donde viajó a la comunidad El Cedro ubicado en la capital guanajuatense, invitado por unos familiares, también oriundos de Xichú, a trabajar en la mina El Cubo.

El jueves anterior partió de Silao con destino a la comunidad de El Cedro en donde se encontraría con el resto de trabajadores y pese a que su padre le pidió que no se fuera, o al menos que esperara hasta el sábado para que le pagaran lo que ya había trabajado en la construcción, él se negó a esperar más argumentando que no le hacía falta el dinero y aunque no le pagaran él se iría y lo hizo.

Esto lo reveló Marino Alvarado quien dijo ser padre de Luis Daniel, uno de los fallecidos, quien relató que cuando su hijo le informó que su decisión. Además aseguró que en el momento cuando su hijo le habló de otro trabajo él no sabía quién lo estaba invitando a irse.

“Andábamos trabajado en Silao y a él le hablaron, no sé quién le hablaría, y me dijo que se venía, le dije no te vayas espérate a trabajar siquiera a que salgamos la semana (…) no necesito dinero me dijo (…) eso fue el jueves en la tarde como a eso de las tres de la tarde le hablaron; y dijo no me voy a ir: entonces no me hizo caso se vino como faltando 10 para las cinco (p.m.)”.

El señor Valdez mencionó que para el viernes como a las 15:00 horas comenzó a recibir llamadas de manera insistente y al estar trabajando no contestó a varias, hasta que finalmente en una de tantas al responder le avisaron que su hijo se había extraviado al interior de la mina y fue ahí que de inmediato salió hacia el Cubo y hasta que llegó se enteró que su hijo había muerto.

“El viernes como a las tres de la tarde me empezaron a hacer llamadas y pues no me decían nada, más que unos amigos de fulanos y les contestaba y decían vente para acá para El Cedro, pero pues a que voy ir si ni los conozco, de tanto me marcó otro y les contesté y me dijo vengase porque entraron unos y en esos iba su hijo y andan perdidos en la mina, deje mi herramienta tirada ahí y me vine, ya cuando llegue aquí tuve noticias de que se habían intoxicado, hasta entonces fue que me dijeron”.

Marino Alvarado mencionó que todos los fallecidos eran parientes, la mayoría de la comunidad La Laborcilla en Xichú; precisó que los tres menores eran primos: Luis Daniel Alvarado Valdez de 17 años, Osvaldo Daniel Valdez Valdez de 19 años de edad (vivía en el Cedro) y Cesar Valdez Ramirez de 14 años; el otro Álvaro Valdez Rodríguez de 49 años tío de los ya mencionados.

Además comentó que los fallecidos no sabían cómo se trabajaba en la mina “eran nuevos”, pues precisó que al menos él y su hijo habían llegado a Silao el pasado lunes y no sabe cómo es que se habían comunicado.

Cabe mencionar que Marino Alvarado resaltó la tardía reacción de parte de las autoridades municipales pues aseguró que desde la mañana del viernes el joven que logró salir ileso de la mina, en cuanto pudo reportó vía telefónica el hecho a la policía pero no habían hecho nada hasta este domingo luego de que un ingeniero minero le ayudó a contactar a Protección Civil en la capital.

“Si se ve que andan trabajando, pero si ese trabajo lo hubieran hecho desde luego cuando paso eso ellos vieran pedido información, los hubieran sacado desde ayer o posiblemente desde ese mismo rato porque era entre las 12:30-una de la tarde (…) gente del Cedro decían que ellos nos echaban la mano con una máscara se podía, pero no, no quería más intoxicados”.

